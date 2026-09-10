Volkswagen vuelve a poner a Ducati en el escaparate: el grupo estudia vender la marca italiana

Ducati vuelve a aparecer entre los activos que Volkswagen podría poner en venta. El fabricante alemán está revisando una parte importante de las empresas y participaciones que forman su gigantesca estructura empresarial y la marca italiana de motocicletas se encuentra entre las opciones que están sobre la mesa, aunque por ahora no existe una decisión firme de desprenderse de ella.

Así lo ha confirmado Gernot Döllner, consejero delegado de Audi, en declaraciones recogidas por Bloomberg. Ducati depende precisamente de Audi dentro de la estructura de Volkswagen. "Forma parte del proceso de evaluación que también hablemos de Ducati, pero aún no se ha decidido nada", señaló Döllner.

La posible operación se enmarca en un plan más amplio con el que Volkswagen pretende simplificar su cartera de negocios y reducir costes. El consejo de supervisión del grupo aprobó la semana pasada una reestructuración que contempla reducir aproximadamente en un tercio el número de negocios y participaciones que mantiene bajo su paraguas.

Ducati podría valer unos 1.250 millones

Ducati no es precisamente un activo menor dentro del sector de la motocicleta. La compañía, con sede en Bolonia, vende alrededor de 50.000 motos al año y cerró el último ejercicio con unos ingresos de 925 millones de euros y un beneficio operativo de 52 millones.

Los analistas sitúan su posible valor de venta en torno a los 1.250 millones de euros (unos 1.500 millones de dólares).

Además de su negocio de motos de carretera, Ducati llega a este posible proceso de venta con una posición especialmente relevante en competición. La marca ha encadenado seis títulos de constructores de MotoGP desde 2020, consolidándose como uno de los fabricantes de referencia del campeonato.

No es la primera vez que Volkswagen intenta vender Ducati

No sería la primera ocasión en la que Ducati aparece como candidata a abandonar el grupo alemán. En 2017 Volkswagen ya estudió su venta, aunque finalmente descartó la operación después de que los representantes sindicales alemanes se opusieran al proceso.

Cinco años antes, en 2012, Audi había adquirido Ducati por unos 860 millones de euros. Desde entonces, la marca ha continuado desarrollando su gama y reforzando su presencia en competición.

La situación de Ducati, sin embargo, todavía está lejos de resolverse. Que la marca figure entre las compañías que Volkswagen está evaluando no significa que exista un comprador o incluso que vaya a ponerse finalmente a la venta.

Audi busca alternativas para fabricar en Estados Unidos

La revisión de Ducati coincide con otros movimientos de Audi relacionados con su estructura industrial. Döllner ha confirmado que la marca estudia distintas alternativas para fabricar vehículos en Estados Unidos, entre ellas recurrir a la capacidad disponible en alguna planta de Volkswagen o utilizar las futuras instalaciones de Scout Motors.

El objetivo sería adaptar la red industrial del grupo a las nuevas necesidades del mercado estadounidense. Audi fabrica actualmente el Q4 e-tron en Zwickau (Alemania), mientras que los Q7, Q8 y Q9 salen de la planta de Bratislava (Eslovaquia). El Q3, por su parte, se produce entre Gyor, en Hungría, e Ingolstadt, en Alemania.