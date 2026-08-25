Madrid podría tener robotaxis autónomos antes de que termine el año

Madrid podría estar más cerca de incorporar robotaxis autónomos. WeRide, empresa especializada en conducción autónoma, ha confirmado recientemente que la capital forma parte de sus planes de expansión. La compañía recupera así el proyecto anunciado junto a Uber para poner en marcha un primer servicio de estos vehículos en la Comunidad de Madrid, con la posibilidad de que empiecen a operar antes de que termine el año.

Pero para que estos vehículos puedan circular tendrán que superar los requisitos establecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT). Se trata del Programa Marco de Evaluación de la Seguridad y Tecnología de Vehículos Automatizados (ES-AV), diseñado para regular las pruebas de vehículos automatizados en vías abiertas al tráfico.

En qué consiste el ES-AV

El programa contempla diferentes fases de autorización: las primeras etapas permiten realizar pruebas con pocos vehículos y con un operador de seguridad a bordo, mientras que la fase de predespliegue permite ampliar la escala de las operaciones.

La DGT cuenta además con la Oficina para la Facilitación de Pruebas de Vehículos Automatizados en Vías Públicas (OFVA) como organismo de referencia para estos proyectos.

Sin embargo, conseguir la autorización para realizar pruebas será solo el comienzo. Cuando los robotaxis se acerquen a una explotación comercial surgirán cuestiones más complejas, como determinar quién es responsable ante una infracción o un accidente cuando el vehículo está controlado por un sistema automatizado.

También será necesario abordar aspectos relacionados con los seguros, la ciberseguridad, la protección de datos y el acceso de las Administraciones a información técnica sensible.