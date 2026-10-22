Este domingo, en CC: nuevos BMW Serie 3, Volkswagen ID.Polo y muchos más Centímetros Cúbicos

Este domingo, en Centímetros Cúbicos (Antena 3 - 09:45h.), os tenemos resevado un programa muy especial, con novedades muy esperadas y los mejores reportajes del mundo del motor.

Y es que BMW quiere volver a cambiar la historia, y parte del plan está en uno de sus coches más esperados: el nuevo Serie 3. Una de las referencias en el mundo de las berlinas medias se renueva y de qué modo. Hablamos de un automóvil con guiños a aquella Neue Klasse presentada en Pekín a modo de concept-car hace dos años.

BMW Serie 3 | BMW

No dejamos Alemania, y los modelos referencia en su segmento, en este caso en los vehículos urbanos. Hace unos meses Volkswagen presentó su nueva estrategia, llamada “True Volkswagen”, con la mirada puesta en traer de vuelta la esencia de la marca y construir coches eléctricos asequibles.

Uno de ellos, el ID.Polo, será la punta de lanza para sumar un gran porcentaje de las ventas y acercar la electrificación a mucha más gente. Lo probamos.

Saltaremos a Asia, en este caso a Japón, pero no dejamos nombres conocidos como es el HR-V de Honda, su coche más vendido en Europa, un SUV híbrido de estilo coupé, que ahora añade una versión todavía más dinámica.

El HR-V ya contaba con los acabados Elegant, Advance ó Advance Style Plus, pero ahora llega la Advance Sport, con un carácter más deportivo tanto por dentro como por fuera. Vamos a conocerlo este domingo.

Honda HR-V | Centímetros Cúbicos

No dejamos el continente asiático, porque otro protagonista del programa será el recién lanzado GWM Ora 5, un modelo que estábamos deseando probar a fondo.

Un SUV compacto por fuera, muy habitable por dentro y con una gama de motores para todos los gustos.

No faltará a la cita semana nuestra sección de actualidad, con las últimas novedades del mundo del motor y adelanto de próximos lanzamientos.

Vuelve a ver los programas completos y cada reportaje de Centímetros Cúbicos en Atresplayer.