Los extensores de autonomía, la alternativa para superar los límites del coche eléctrico

Uno de los principales inconvenientes del coche eléctrico sigue siendo la necesidad de planificar las paradas para recargar, especialmente en viajes largos o cuando la red de puntos de carga no acompaña. Para reducir esa dependencia, los extensores de autonomía empiezan a ganar protagonismo como una solución intermedia entre los eléctricos puros y los híbridos convencionales

La idea es combinar la propulsión eléctrica con un pequeño motor de combustión que genera electricidad cuando la batería necesita energía adicional.

A diferencia de un híbrido tradicional, en un vehículo de autonomía extendida las ruedas son impulsadas principalmente por el motor eléctrico. El motor de gasolina funciona como un generador para alimentar el sistema eléctrico o recargar la batería, de modo que el coche puede seguir circulando sin depender exclusivamente de encontrar un cargador.

Esta tecnología permite plantear autonomías combinadas mucho mayores: hasta 750 kilómetros para algunos eléctricos y de 1.400 kilómetros en determinados planteamientos de autonomía extendida, aunque los resultados dependen del modelo y de las condiciones de uso.

Su evolución también abre el debate sobre qué tecnologías tendrán cabida en el mercado durante los próximos años, especialmente ante las restricciones previstas para la venta de coches nuevos con motores de combustión en la Unión Europea a partir de 2035.

La clave estará en cómo se encaje esta solución en la normativa y en si los fabricantes consiguen ofrecer una reducción real de las limitaciones que todavía frenan a algunos compradores de eléctricos.