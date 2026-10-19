Eléctricos frente a diésel: el ratio es ya de 7 a 1 en España tras los resultados de septiembre

El incremento del coche eléctrico puro en el parque automovilístico español registró en septiembre un nuevo hito al registrar siete veces más matriculaciones que los turismos diésel por primera vez en la historia, una cifra que llega impulsada por las nuevas ayudas públicas y la llegada de modelos más asequibles al mercado.

En 2025, las matriculaciones de vehículos eléctricos de batería aumentaron un 77,1% hasta las 101.600 unidades, lo que representó un 8,8% del total, mientras la cuota de coches diésel se quedó en el 5,5 %, con menos de 64.000 matriculaciones, una tendencia que en lo que llevamos de año se está agravando progresivamente.

Según los datos más recientes de las patronales del sector Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribución), en septiembre se matricularon un total de 17.366 turismos eléctricos puros, un 18,5 % del total del mes, mientras que los diésel representaron solo el 2,52 % de la cuota de mercado con 2.363 unidades.

De hecho, uno de cada tres turismos vendidos en el mes fue eléctrico puro o híbrido enchufable, con 31.945 unidades (un 56 % más que hace un año), un gran incremento que las patronales atribuyen a la adopción de herramientas "adecuadas", como el Plan Auto+.

Ayudas para comprar coches eléctricos

Aprobado en julio y dotado con 400 millones de euros, el programa Auto+ contempla ayudas por un máximo de 4.500 euros para la compra de turismos eléctricos, que empezaron a poder solicitarse desde el 4 de agosto, siendo septiembre el primer mes completo.

La oferta de vehículos eléctricos está aumentando considerablemente y ya se pueden encontrar modelos por debajo de los 20.000 euros, aunque el precio medio todavía se sitúa por encima de los 40.000 euros, detalla Barea.

Por ello, reclama aumentar el importe de las ayudas, incorporar el vehículo eléctrico de ocasión de hasta 36 meses en los planes de ayuda a la compra y recuperar una cantidad adicional para el achatarramiento del vehículo viejo.

Estos incentivos se están presentando a los ciudadanos mientras se produce un debate político en Europa sobre relajar el veto a los motores térmicos en el año 2035, lo que supondría la prohibición de nuevas matriculaciones de vehículos diésel.

Aumento de los puntos de recarga

La escasez de infraestructura de recarga ha constituido históricamente una de las principales barreras para la electrificación del parque. No obstante, el panorama actual resulta prometedor por el incremento de puntos de carga y por los avances en potencia, a pesar de que todo apunta a que no se cumplirán los objetivos de instalación previstos para 2026.

El barómetro de la electromovilidad de Anfac cifró en 58.075 los puntos de recarga de acceso público hasta septiembre y destacó que en el último trimestre se habían instalado 1.393 puntos nuevos, un 13 % más que hace un año.

Sin embargo, la patronal se mostró preocupada por la ralentización del despliegue en el acumulado del año en comparación a 2025, ya que la instalación de estos puntos públicos ha caído un 62,6 % en los nueve primeros meses del año.

Al incremento de los puntos de carga, las ayudas públicas y la llegada de modelos más asequibles al mercado hay que añadir el incremento del precio de los carburantes como otro de los motivos que están impulsando las ventas de turismos eléctricos.

Por ello, Blanes reconoce que el aumento de los precios ha favorecido la subida de intención de compra de los eléctricos puros y aporta el siguiente dato: en abril, tras el aumento del coste de los combustibles, las búsquedas de vehículos eléctricos se incrementaron más de un 100 %.