El CUPRA Raval VZ se viste de ABT: nueva versión deportiva desde la fábrica de carreras

Presentado en el Salón del Automóvil de París, el nuevo CUPRA Raval VZ CUSTOM CUPRA by ABT busca diferenciarse del resto de versiones mediante una estética inspirada en la competición. El paquete incorpora componentes específicos diseñados por ABT, preparador conocido por sus trabajos sobre modelos del Grupo Volkswagen, y se instala en la CUPRA Racing Factory.

La propuesta parte del Raval VZ, la variante más potente de la gama, con 226 CV y 290 Nm de par. Mantiene, por tanto, las prestaciones de la versión de serie: acelera de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos y alcanza los 175 km/h de velocidad máxima. La principal diferencia está en su imagen y en la posibilidad de añadir un interior con equipamiento específico.

CUPRA Raval VZ by ABT | CUPRA

Un kit de carrocería con piezas de ABT

El paquete exterior modifica varios elementos del vehículo. Incluye splitters delanteros y traseros, taloneras laterales, winglets en ambos extremos y un spoiler de techo con el nombre de ABT. También incorpora molduras decorativas en los paragolpes y el logotipo CUPRA en cromo oscuro.

Las llantas de aleación de 19 pulgadas, acabadas en negro mate, completan el conjunto. Los neumáticos Performance de 235 mm de anchura también forman parte de esta configuración y tienen una consecuencia directa sobre la autonomía: el Raval VZ CUSTOM CUPRA by ABT homologa hasta 386 kilómetros, frente a los 439 kilómetros anunciados para el VZ con su configuración habitual.

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CUPRA no ha comunicado cambios en la potencia ni en el par motor, por lo que esta edición debe entenderse como una variante de personalización y no como una preparación mecánica de ABT. El sistema eléctrico conserva la batería NMC de 52 kWh netos.

Dos configuraciones, una con asientos CUP Bucket

La gama CUSTOM CUPRA by ABT ofrece dos alternativas. La primera se centra en los cambios exteriores. La segunda, denominada AHEAD, añade equipamiento específico en el habitáculo.

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Esta última incluye asientos delanteros CUP Bucket con regulación eléctrica, calefacción y memoria, además de una tapicería fabricada mediante el proceso 3D Knitting. También incorpora un volante específico calefactable con detalles en color Sulfur y elementos decorativos del salpicadero realizados mediante impresión 3D.

La instalación de los componentes incluidos en el paquete se realiza en la CUPRA Racing Factory, según la marca. Por el momento, CUPRA no ha detallado en la información facilitada el precio de cada configuración ni el sobrecoste respecto al Raval VZ convencional.

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Un chasis específico para el Raval VZ

Más allá de la estética, el Raval VZ mantiene una puesta a punto propia dentro de la plataforma eléctrica MEB+. La carrocería está situada 15 milímetros más cerca del suelo que la de otros modelos del Grupo Volkswagen que utilizan esta arquitectura, mientras que las vías son 10 milímetros más anchas.

La versión VZ también cuenta con amortiguadores adaptativos DCC Sport, con 15 niveles de ajuste, y un diferencial autoblocante electromecánico e-VAQ que ayuda a distribuir el par entre las ruedas delanteras para mejorar la motricidad. El sistema trabaja junto con el control electrónico de deslizamiento e-LSD. La dirección progresiva y los neumáticos Performance completan la configuración.

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Estos elementos buscan mejorar la respuesta del coche en curvas y al acelerar a la salida de ellas, aunque el resultado dependerá también de las condiciones del asfalto y de los neumáticos montados. El paquete de ABT no modifica estos componentes del chasis, sino que se apoya en la base técnica ya disponible en el VZ.

Un eléctrico urbano de cuatro metros y 441 litros de maletero

El Raval mide 4,05 metros de longitud y ofrece un maletero de 441 litros, una capacidad destacable para un modelo de este tamaño. La arquitectura MEB+ permite aprovechar el espacio interior sin recurrir a una carrocería de mayores dimensiones.