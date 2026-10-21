Mercedes-AMG GT SUV: hasta 1.169 CV y 700 kilómetros de autonomía para el nuevo SUV eléctrico

El nuevo GT SUV será también el segundo modelo de Mercedes basado en la plataforma eléctrica AMG.EA y llegará al mercado con tres versiones, hasta 1.169 CV y una autonomía homologada de hasta 700 kilómetros. La gama estará formada por los AMG GT 53 SUV, GT 55 SUV y GT 63 SUV, con dos o tres motores eléctricos en función de la variante.

El modelo más potente, el GT 63 SUV, desarrolla hasta 860 kW (1.169 CV) y acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos. El paso de 0 a 200 km/h se completa en 6,8 segundos y la velocidad máxima alcanza los 270 km/h con el paquete Driver. Por debajo se sitúa el GT 55 SUV, con hasta 600 kW (816 CV), mientras que el GT 53 SUV, la versión de acceso, entrega 400 kW (544 CV).

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Dos baterías y carga de hasta 710 kW

La parte eléctrica se apoya en una arquitectura de 800 voltios y una batería de altas prestaciones con celdas cilíndricas refrigeradas directamente por un fluido. Mercedes-AMG ofrecerá dos capacidades útiles: 106 y 128 kWh. La mayor permite homologar hasta 700 kilómetros de autonomía, aunque la cifra definitiva dependerá de la versión y su configuración.

La capacidad de carga también varía según la batería. La de 106 kWh admite hasta 600 kW en corriente continua y puede recuperar hasta 380 kilómetros de autonomía en diez minutos, según el ciclo WLTP. La de 128 kWh eleva la potencia máxima a 710 kW y permite recuperar hasta 450 kilómetros en el mismo intervalo. En condiciones favorables, pasar del 10 al 80% de carga requiere unos 12 minutos con esta última batería.

El sistema también permite cargar en estaciones de 400 voltios. En ese caso, el tiempo para alcanzar el 80% se sitúa en torno a los 14 minutos con la batería de 106 kWh y los 16 minutos con la de 128 kWh, según los datos facilitados por la marca.

Tres motores en las versiones más potentes

Los AMG GT 63 y GT 55 SUV recurren a tres motores eléctricos de flujo axial. Dos se sitúan en el eje trasero y uno en el delantero, que funciona como apoyo cuando se necesita más potencia o tracción. En situaciones de baja demanda puede desconectarse para reducir las pérdidas de energía.

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El GT 53 SUV utiliza dos motores síncronos, uno por eje. En este caso, la unidad trasera incorpora una transmisión de dos velocidades: la primera prioriza la aceleración desde parado y la segunda está orientada a mantener la eficiencia a velocidades elevadas.

Las tres versiones disponen de tracción integral AMG Performance 4MATIC+, con reparto variable del par entre ambos ejes. En los GT 63 y GT 55, además, la gestión del par entre las ruedas traseras permite adaptar la respuesta del coche a las condiciones de conducción.

Suspensión activa y dirección trasera

El chasis es uno de los elementos centrales del nuevo SUV. El GT SUV estrena la suspensión AMG ACTIVE RIDE CONTROL+, que combina muelles neumáticos con amortiguadores interconectados hidráulicamente y control activo de los movimientos de la carrocería.

El sistema sustituye las barras estabilizadoras convencionales por elementos hidráulicos que reducen el balanceo en curva y el cabeceo durante las aceleraciones y frenadas.

Esta suspensión forma parte del equipamiento de serie del GT 63 SUV y se ofrece como opción en el GT 55 SUV. El GT 53 también cuenta con una configuración específica para su sistema de propulsión.

La dirección activa del eje trasero es de serie en la gama. A velocidades inferiores a 80 km/h, las ruedas posteriores giran en sentido contrario a las delanteras para facilitar las maniobras y mejorar la agilidad. Por encima de esa velocidad, giran en el mismo sentido para favorecer la estabilidad.

En cuanto a los frenos, el GT 53 equipa discos de acero. El GT 55 también los monta de serie, aunque puede incorporar frenos cerámicos de alto rendimiento, que sí son de serie en el GT 63.

Aerodinámica activa y sonido de motor simulado

La aerodinámica también interviene en el comportamiento del GT SUV. El sistema AEROKINETICS combina un alerón trasero activo, disponible en los GT 63 y GT 55, con unas lamas delanteras que regulan el paso del aire de refrigeración. El alerón modifica su posición a partir de 150 km/h para equilibrar resistencia aerodinámica, estabilidad y carga sobre los ejes.

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Uno de los aspectos más llamativos es el programa AMGFORCE Sport+, que busca reproducir parte de las sensaciones de un AMG de combustión pese a tratarse de un coche eléctrico. El sistema utiliza grabaciones de motores V8 y de seis cilindros, simula cambios de marcha y añade vibraciones en los asientos y gráficos específicos. La respuesta sonora cambia en función de la aceleración y de la situación de conducción.

Las versiones GT 63 y GT 55 también pueden incorporar AMG RACE ENGINEER, un sistema que permite ajustar la respuesta de los motores, el comportamiento en curva y el nivel de intervención del control de tracción mediante tres mandos giratorios en la consola central.

La gama dispone de siete programas de conducción: Comfort, Sport, AMGFORCE Sport+, RACE, Slippery, Individual y Eco. El modo RACE incluye funciones orientadas al circuito, como Launch Control y Drift Mode.

Un interior centrado en el conductor

El puesto de conducción sigue la línea de los deportivos AMG, con una posición de asiento baja para un SUV y una consola orientada hacia quien conduce. El cuadro de instrumentos mide 10,2 pulgadas y la pantalla multimedia central, inclinada hacia el conductor, tiene 14 pulgadas. El acompañante puede disponer de otra pantalla de 14 pulgadas.

La segunda fila mantiene tres plazas y permite abatir los respaldos para ampliar el espacio de carga. Entre las opciones figuran los asientos AMG Performance, el sistema de sonido Burmester 4D y un techo panorámico de cristal que puede alternar entre transparente y opaco.

El sistema multimedia MBUX funciona sobre el sistema operativo MB.OS e integra los asistentes de inteligencia artificial ChatGPT, Microsoft Bing y Google Gemini. También incorpora aplicaciones específicas de AMG para consultar datos de potencia, temperaturas, aerodinámica y dinámica de conducción, además de registrar tiempos y telemetría en circuito mediante AMG TRACK PACE.

La personalización exterior e interior se amplía con el programa MANUFAKTUR, que ofrece más de 60 pinturas y diferentes combinaciones de llantas, detalles de color y tapicerías.

Mercedes-AMG todavía no ha detallado los precios de las tres versiones. La marca ha anunciado que la variante de acceso, el GT 53 SUV, podrá encargarse a partir del 20 de octubre.