BMW confirma el inicio de una nueva era: El Serie 3 ya es eléctrico

18 de marzo de 2026. Recuerden esta fecha, en la cual BMW entró en su nueva era presentando el primer modelo 100% eléctrico de su gama más popular, la que encumbró a la marca al escalafón más alto del lujo y la deportividad, la Serie 3. Y por lo menos las primeras impresiones sobre este coche han sido positivas.

La Serie 3 nació en 1975 para ocupar el nicho de las berlinas de alta gama, que con el paso de las generaciones fueron tomando un espíritu más deportivo, adaptándose a las reclamaciones de los conductores. Ahora se ha presentado la octava generación, llamada Serie i3, que llega con motorización 100% eléctrica con 469 CV de potencia, más de 800 kilómetros de autonomía, y posibilidad de recargar del 10 al 80% en 21 minutos.

BMW Serie 3 | BMW

Flexibilidad en la gama

Esta será la primera versión, la 50 xDrive, compuesta por un motor por eje y tracción total. Sin embargo, en los próximos meses la electrificación de la Serie 3 se irá extendiendo, flexibilizándose en cuanto potencia, tracciones o autonomía. Todo este dinamismo es permitido por la nueva plataforma eléctrica de 800 V sobre la que se construye el futuro de BMW, la Neue Klasse.

El Serie i3 es el segundo modelo presentado que se asienta sobre esta arquitectura, siguiendo al iX3. La base técnica de ambos coches es la misma, y también comparten nuevos elementos tecnológicos en el habitáculo. No existe el panel de instrumentos, la información del vehículo se proyecta sobre el parabrisas gracias al sistema Panoramic Vision.

En el centro del salpicadero, se despliega una pantalla de 17,9 pulgadas orientada hacia el conductor y que se puede manejar con comandos integrados en el volante. La plataforma Neue Klasse facilita que el interior de los coches concedan mayor espacio a los pasajeros de la fila trasera, mejorando aún más la comodidad que siempre fue una prioridad de BMW.

BMW Serie 3 | BMW

Cerebro que lo controla todo

La Neue Klasse supone una innovación profunda porque normalmente las plataformas eléctricas implican la integración de varios ordenadores o softawers, cada uno gestionando una parte del vehículo. Con la Neue Klasse solo hay cuatro de esos ordenadores, y uno de ellos es el central, el que organiza todo y permite un funcionamiento integral de todo el coche para optimizar el rendimiento y ofrecer una reacción más eficaz a los fallos.

La fábrica de Münich de BMW está experimentando cambios profundos para adaptarse a la producción de los modelos construidos sobre la Neue Klasse. En esta planta alemana emprenderán, durante la segunda mitad de este año, la producción del Serie i3. Por lo tanto, cerraremos 2026 con el primer vehículo eléctrico de esta histórica gama ya en el mercado.