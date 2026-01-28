El coche barato de referencia en España, puede ser una compra mejor por menos de 10.000 € si lo compras de ocasión

El Sandero ya era el coche nuevo más barato del mercado español, eso lo sabe todo el mundo. Lo que no sabe tanta gente es que la versión Eco-G de GLP ha empezado a aparecer en el mercado de ocasión por 10.000-11.000 euros con pocos años y pocos kilómetros. Etiqueta ECO de serie, acceso a cualquier ZBE y la mitad de gasto en combustible. Chollo sobre chollo.

¿Por qué este y no otro?

El Sandero Eco-G funciona con gasolina y con GLP, así que llevas dos depósitos y decides tú qué quemar en cada momento. El litro de gas anda por 0,93 euros cuando la gasolina pasa de 1,47. Echa cuentas de lo que te ahorras al mes si mueves el coche a diario.

Dacia Sandero | Europa Press

La autonomía combinada supera los 1.000 kilómetros sin repostar. Sales de Sevilla y llegas a Bilbao sin parar, y cuando toca llenar el depósito el golpe duele la mitad que con un gasolina normal.

La etiqueta ECO viene de serie porque el GLP contamina bastante menos que la gasolina sola. Entras en Madrid Central, en la ZBE de Barcelona, en la de Valencia y en la que monten mañana donde sea. Mientras otros buscan dónde aparcar fuera de la zona restringida, tú pasas sin problemas.

Dacia Sandero Stepway 2026 | Dacia

Lo que metes en el garaje

El motor 1.0 TCe de 100 CV no es un cohete, pero mueve el coche sin problemas y no pide guerra. Dacia lleva años haciendo coches baratos que no se rompen, y el Sandero es el mejor ejemplo de que esa fórmula funciona.

El maletero traga 328 litros contando el depósito de GLP, que para un utilitario está muy bien. Cuatro adultos caben cómodos y el equipamiento trae lo justo: pantalla táctil, conexión con el móvil y aire acondicionado. Nada de tonterías premium que inflan la factura y luego no tocas.

Nuevo cuesta 13.940 euros, que ya era un chollo. Pero usado con dos o tres años lo puedes encontrar por 10.000-11.000 euros, rodado y con vida por delante. Pocos coches en el mercado ofrecen tanto por tan poco.

Interior Dacia Sandero | Dacia

¿Para quién es?

Si haces muchos kilómetros al año, el ahorro en gas paga la diferencia con cualquier rival antes de lo que piensas. Hablamos de amortizar la compra en solamente 10.000-15.000 kilómetros, menos de un año para quien usa el coche a diario.

Si vives en ciudad con ZBE o te mueves por varias que la tengan, la etiqueta ECO te quitará problemas de encima, y si simplemente quieres un coche que arranque cada mañana sin sustos ni facturas raras, Dacia lleva años demostrando que sabe hacer exactamente eso.

Dacia Sandero Stepway 2026 | Dacia

No es un coche para fardar en Instagram ni para impresionar al cuñado en la próxima nochebuena. Este es un coche para gente que quiere ir del punto A al punto B sin líos y sin dejarse medio sueldo en el camino. Es un coche en todo el sentido de la palabra “coche”. Vamos, que es como lo que prometían aquellos anuncios de Dacia de 2006.

En España hay unas 400 gasolineras con surtidor de GLP, y cada vez abren más. Así que por 10.000 euros tienes coche con etiqueta ECO, consumo ridículo y cero quebraderos de cabeza. Si buscas sensatez sobre ruedas, aquí la tienes.