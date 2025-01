Este 2025, tener coche en España para viajar no tiene por qué ser caro: estos 3 coches con motor de combustión por 13.000 € lo demuestran

¿Quién dijo que un coche nuevo tenía que costarte un riñón y medio? En serio, ¿en qué momento los coches empezaron a parecer un lujo reservado para loterías y herencias? Pues aquí vengo yo, con tres nombres bajo el brazo, para devolverte un poco de esperanza. Dacia Sandero, Fiat Panda y Mitsubishi Space Star. Tres compactos que te hacen sentir que tener coche en 2025 aún es posible sin hipotecarte hasta el año 3000.

¿Listo? Porque estos coches no solo son baratos; son prácticos, funcionales y más confiables que tu wifi cuando más lo necesitas. Vamos a destriparlos uno a uno.

Dacia Sandero: el rey de la practicidad

Dacia Sandero | Dacia

El Dacia Sandero es el amigo que siempre te ayuda a mudarte. No brilla, no alardea, pero ahí está, cumpliendo como un campeón. Es el coche para los que quieren un "todo lo que necesitas y nada de lo que no".

El dinero que necesitas para hacerlo tuyo:

Precio al contado: 15.320 euros (suena alto, pero espera).

(suena alto, pero espera). Precio financiado: 13.000 euros (y aquí empiezas a sonreír).

(y aquí empiezas a sonreír). Entrada: 3.000 euros aprox .

. Cuotas mensuales: 140 euros durante 36 meses (sí, como una suscripción premium de streaming, pero con ruedas).

durante 36 meses (sí, como una suscripción premium de streaming, pero con ruedas). Última cuota: 9.500 euros aprox. (el famoso “tómate tu tiempo para pagar”).

Espacioso, eficiente y con un diseño que, oye, no está nada mal para un coche que cuesta menos que un móvil plegable de última generación. Si necesitas un compañero para el día a día, este es tu chico.

Fiat Panda: pequeño pero matón

Fiat Panda | Fiat

El Fiat Panda es ese coche que te mira y dice: “Soy más de lo que piensas”. Y no te miente. Compacto, versátil y diseñado para moverse como pez en el agua por la ciudad, el Panda también sabe cómo robarte una sonrisa cada vez que lo conduces.

Lo que te costará ponerte al volante:

Precio al contado: 15.213 euros (ni un céntimo más).

(ni un céntimo más). Precio financiado: 12.850 euros (mucho más accesible).

(mucho más accesible). Financiación por un periodo mínimo de 24 meses.

Lo mejor del Panda es que no solo es práctico; también es divertido. Tiene esa mezcla de personalidad y funcionalidad que lo hace ideal para quien necesita un coche pequeño pero con alma grande.

Mitsubishi Space Star: eficiencia al alcance de todos

Mitsubishi Space Star | Mitsubishi

Y llegamos al Mitsubishi Space Star, el tercero en discordia. Este coche tiene una misión: ser eficiente, sencillo y económico sin complicarte la vida. Y vaya si lo consigue.

Aquí tienes los números mágicos:

12.950 euros financiando más de 8.000 euros por un periodo mínimo de 36 meses.

El Space Star es perfecto para quienes buscan un coche urbano que también pueda enfrentarse a viajes ocasionales. No consume casi nada, es cómodo, y además, tiene ese aire japonés de “no fallar nunca”.

Entonces, ¿cuál es para ti?

El Dacia Sandero es para quienes necesitan espacio, practicidad y un precio que no duela al mirarlo. El Fiat Panda es para quienes quieren moverse con estilo por la ciudad sin perder ni un ápice de funcionalidad. Y el Mitsubishi Space Star... bueno, es para los que prefieren un coche que simplemente haga todo bien y punto.

Por menos de 13.000 euros, estos tres coches te demuestran que no necesitas un Tesla ni un SUV gigante para tener coche en 2025. Solo necesitas sentido común, ganas de conducir y, quizá, ese empujón final para decidirte. ¿Cuál te llevas? Porque uno de estos seguro que ya está esperando por ti.