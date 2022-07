Esta semana en CC: ¡Cumplimos 300 programas!, una década de historias, viajes y coches que queremos compartir con vosotros

Esta semana en Centímetros Cúbicos cumplimos 300 programas y podremos disfrutar, entre otras cosas, de los reportajes especiales emitidos en el programa, así como de un viaje por la historia del automóvil, un recorrido por la vanguardia, la modernidad y por el diseño de los coches más increíbles. 10 años de emisión, compartiendo contigo cada semana un poquito del mundo del motor. Un década llena de viajes, historias, pasión y de coches. Y, en este programa, hemos seleccionado algunas historias para compartir con vosotros este domingo como es la evolución que han vivido los coches y de la que hemos sido testigos estos años.

Además, os hablaremos de cómo han cambiado y evolucionado los coches de carreras, algo que hemos vivido temporada tras temporada.La competición une a millones de aficionados alrededor de todo el mundo. Nosotros hemos compartido con vosotros algunos de los avances, modelos, prototipos… de las marcas. Este domingo hacemos un recorrido por el tiempo con algunos de los coches de competición que han pasado por el programa estos 10 años.

Por otra parte, haremos un repaso por los concepts de los que os hemos ido hablado a lo largo de estas temporadas en el programa. Dichos prototipos son coches que muestran lo que está por llegar en los próximos años a través de una marca determinada. A veces hemos sido tan afortunados que la marca ha confiado en nuestras habilidades al volante y nos han dejado conducir sus prototipos que, en muchos casos, solo existe una unidad y son, extremadamente, caros.

Y, como no podía ser de otra manera, también os mostraremos cómo es nuestro día a día cuando salimos a grabar. En este making of veréis como hay grabaciones complicadas, así como coches más o menos complejos de grabar. La localización es importante, es el lienzo dónde va a ser mostrado el coche y, a veces, hay varios en un mismo día. Aquí no hay margen de error, todo tiene que salir perfecto para ir cumpliendo objetivos. Una prueba o un reportaje tienen mucho trabajo antes, durante y después de grabarla. Nada de esto es posible sin un equipo que reme en la misma dirección y no os penséis que es tarea fácil hablar a cámara mientras se conduce; es un ejercicio de coordinación que requiere práctica.

