Bentley resucita a su ganador de Le Mans, el Speed Six vuelve a estar en venta

A menos de 12 meses para llegar a cumplir los 100 años de vida de las 24 Horas de Le Mans, va a ser habitual ver a los fabricantes hacer homenajes a lo que ha sido su historia dentro de la clásica francesa. Algunos lo harán a través de campañas publicitarios, otros, como Bentley, querrán ir más lejos y nos deleitarán con arte en movimiento, en este caso con la creación de una nueva serie reducida de Speed Six que ya ha sido vendida íntegramente.

No es la primera vez que la firma británica decide revivir a uno de sus automóviles clásicos con más renombres. También lo ejecutó a la perfección con la tirada limitada de los Bentley Blowers, los cuales también se agotaron prácticamente al instante. La idea era recrear esos vehículos que forman parte de la historia de la compañía, aprovechando los planos originales clásicos y combinándolo con la tecnología actual CAD para crear una versión 3D lo más exacta posible para llevarlos a cabo.

Bentley Speed Six Continuation Series | Bentley

Aun así, cada una de las unidades será construida completamente a mano por la división Mulliner, la misma que también se encargó de ensamblar los Blowers, en un trabajo que implicará muchas horas de montaje y una precisión milimétrica que cuenta con aún más valor al saber que es un trabajo prácticamente artesanal.

¿Por qué decimos que el Speed Six es tan especial en las páginas que resumen la vida de Bentley? Básicamente porque este modelo sí fue capaz de llevar su éxito de ventas también a la competición, consiguiendo dos triunfos en las 24 Horas de Le Mans y dando lugar a la leyenda de los Bentley Boys, la cual ha sido llevada hace no mucho a un libro titulado como “Racing in the Dark: How the Bentley Boys Conquered Le Mans”, que se centra en el inicio de la historia, concretamente a la trágica edición de 1927 que posteriormente daría paso a todo el camino hasta la épica de 1929 y 1930.

Bentley Speed Six Continuation Series | Bentley

Concretamente, este Speed Six que ha sido traído hasta nuestro días se basa en las características del tercero de los coches, también conocido como el ‘Old Number Three’, el cual contaba con un chasis más corto y el motor de 6 cilindros en línea, con 6,5 litros de cilindrada, sobrealimentación por compresor que entregaba algo más de 200 CV de potencia en competición, por lo que debería estar en esos guarismos la versión construida en el Siglo XXI siguiendo a pies juntillas las características del deportivo clásico de los británicos.

El objetivo por parte de Bentley es que este la unidad “zero” lista para finales del año y que sea en 2023 cuando las 12 unidades programadas comiencen a llegar a sus dueños. Como dato, cinco de los clientes que adquirieron un Blower también se han animado a comprar una unidad del Speed Six por la nada despreciable cantidad de 1,75 millones de euros sin contar con los impuestos. Hasta tal punto ha sido el éxito cosechado por esta iniciativa de la marca, que se han animado a crear un nuevo departamento bautizado como Mulliner Classic Division, el cual se encargará de hacer nuevas versiones de “continuación” de otros modelos una vez se complete la de los Speed Six.