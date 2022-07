¿Pueden multarme por hacer el mantenimiento del coche en mi casa?

Los denominados como "manitas" siempre han existido, en multitud de "escenarios" diferentes. La realidad es que hay gente a la que se le da mejor que a otra el realizar actividades manuales o incluso arreglar y solucionar ciertos problemas tanto en casa como en su coche. Tras la llegada de la pandemia de COVID-19 mucha gente comenzó a interesarse por el mantenimiento básico de su coche, de forma que muchos conductores han aprendido a realizar ciertas tareas de mantenimiento y reparación a su coche en su propia casa.

Ya sabemos que en vía pública, en la calle, no estamos autorizados a realizar ninguna operación de mantenimiento más allá de revisar las presiones de los neumáticos o el nivel de aceite y refrigerante, tareas que siempre deben realizarse de manera segura y sin que se produzcan derrames de líquidos o sustancias que puedan afectar al medio ambiente. De lo contrario, podremos enfrentarnos a una sanción económica que puede ser muy severa.

¿Puedo hacerle el mantenimiento a mi coche en casa?

Sin embargo, mucha gente se pregunta si puede realizar el mantenimiento de su coche en casa o si, por el contrario, se arriesga a una multa. La realidad es que dentro de tu domicilio, siempre que sea un garaje o un espacio habilitado para ello que esté cerrado y sea completamente privado, no deberían ponerte ninguna pega. Muchos conductores, sin embargo, no saben que en bloques de viviendas, en garajes comunitarios, no está permitido realizar ninguna operación de mantenimiento o reparación.

En cualquier caso, debes saber que en caso de realizar una reparación u operación de mantenimiento en tu casa, aunque sea un garaje privado y cerrado, debes tener en cuenta que no está permitido que se derramen líquidos contaminantes al suelo, ya que éstos pueden ser absorbidos y terminar llegando a corrientes de agua, por profundas que éstas sean. Otro escenario que también debes tener en cuenta es el de lavar tu coche y que los residuos de agua y jabón o de cualquier otro fluido terminen en una alcantarilla que de a la vía pública. En ese caso, las autoridades pueden considerar que estás arrojando agentes contaminantes a las alcantarillas, pudiéndote multar por ello.

Recuerda también que en caso de que hagas un cambio de aceite o similar, debes tener en cuenta que es obligatorio que los fluidos del vehículo tales como el líquido de frenos, el aceite o el líquido refrigerante se depositen en un punto limpio o en un taller para su correcto reciclaje.