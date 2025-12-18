¿El eléctrico más barato de España? El Dacia Spring se reinventa con más potencia y más autonomía

¿Sueñas con dar el salto al coche eléctrico, pero el precio te echa para atrás? Pues presta mucha atención, porque Dacia acaba de lanzar un órdago que va a cambiar todas las reglas del juego.

El Dacia Spring de 2026, llega dispuesto a reventar los precios de los coches eléctricos y a competir de tú a tú con los eléctricos chinos pero con la garantía y la fiabilidad Dacia. Si deseas un coche con etiqueta CERO, práctico, y que no te vacíe el bolsillo, sigue leyendo.

El nuevo Dacia Spring: Más músculo eléctrico para tu día a día

La gran novedad del Dacia Spring 2026 reside bajo su piel, que es donde la marca ha puesto las tripas del revés a su tren motriz para ofrecerte una experiencia de conducción mucho más satisfactoria y dinámica.

Dacia Spring 2026 | Dacia

Dacia ha jubilado los motores anteriores (se quedaban cortos) para dar paso a dos opciones mucho con mucha más chispa: un eléctrico de 70 CV (52 kW) y otro aún más potente de 100 CV (75 kW). En la práctica, significa que el Spring se hará el 0 a 100 km/h en unos sorprendentes 11 segundos en su versión más potente.

¿Es interesante la potencia? Sí, pero no lo es todo, porque el nuevo Spring incorpora una batería de litio-ferrofosfato de 24,3 kWh y la autonomía es de hasta 225 km en ciclo mixto y de 315 km en ciclo urbano gracias a la regeneración en frenada.

La marca también ha mejorado con creces el chasis para incorporar una barra estabilizadora delantera y unas suspensiones más rígidas, y la capacidad de carga tampoco se queda atrás. El maletero ofrece 308 litros que son ampliables a 1.004 litros abatiendo los asientos, con un extra de 35 litros bajo el capó para guardar los cables de carga.

En cuanto a la recarga, el Spring admite la carga de 7 kW y, opcionalmente, te da una carga rápida de 40 kW, lo que te permite recargar del 20 al 80% en menos de media hora. Algo muy útil para hacer la compra en el supermercado mientras cargas.

Dacia Spring 2026 | Dacia

Diseño "Made in Dacia"

El Dacia Spring de 2026 no solo ha mejorado por dentro, porque su exterior y su interior se han rediseñado del todo para alinearse con la nueva línea de diseño de la marca, que se inspira en superventas como el Duster y el futuro Bigster. El resultado es un coche mucho más robusto, moderno y con una presencia que lo hace destacar en la jungla urbana sin perder ese toque juvenil y aventurero que lo caracteriza.

Por fuera tiene un aspecto más contundente, con plásticos tintados en los pasos de rueda, unos faros LED alargados que le dan una mirada atractiva y unos pilotos traseros trapezoidales unidos por una barra negra que refuerzan su carácter.

Las llantas están disponibles en 14 o 15 pulgadas, y refuerzan su imagen de pequeño crossover urbano listo para la aventura.

En el interior, la clave son la funcionalidad y la ergonomía, y aunque los plásticos duros son protagonistas (recordando su filosofía de precio), la sensación es de robustez y durabilidad. El cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas viene de serie en todas las versiones, pero en las más altas encontramos una pantalla táctil central de 10.1 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Los mandos físicos para el climatizador, los puertos USB-C y los ingeniosos soportes YouClip (para linternas, posavasos o incluso un soporte para smartphone) son la mejor prueba de que Dacia ha pensado en cada detalle para hacer tu vida a bordo más práctica. Además, el espacio trasero es ajustado para dos adultos en viajes largos, pero perfecto para el día a día o para llevar a los más pequeños.

Dacia Spring 2026 | Dacia

¿Por qué el nuevo Dacia Spring 2026 podría ser tu próximo coche eléctrico?

La segunda generación del Dacia Spring viene a ser lo que muchos imaginan al pensar en un coche eléctrico asequible.

Además su agilidad es sobresaliente, y presume de un radio de giro de solo 4.8 metros que lo convierte en un gato en callejones y maniobras de aparcamiento. La dirección es correcta, y la suspensión filtra bien los baches, pero lo más atractivo, sin duda, es su relación calidad-precio, porque con un precio de partida que se estima en 16.900 € sin ayudas (y que podría bajar a menos de 10.000 € con los descuentos del sustituto del Plan Moves), el Dacia Spring de 2026 se sitúa muy por debajo de sus rivales directos mientras ofrece un salto cualitativo en potencia y equipamiento que lo hace irresistible.

Es el coche perfecto para iniciarse en el mundo de los eléctricos, para usarlo como segundo coche familiar o para aquellos que buscan una movilidad urbana económica y sin restricciones.