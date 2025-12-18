DATE EL CAPRICHO POR MENOS
¿El eléctrico más barato de España? El Dacia Spring se reinventa con más potencia y más autonomía
Si quieres un coche eléctrico competente y por poco dinero, deja de buscar, porque llega el nuevo Dacia Spring.
¿Sueñas con dar el salto al coche eléctrico, pero el precio te echa para atrás? Pues presta mucha atención, porque Dacia acaba de lanzar un órdago que va a cambiar todas las reglas del juego.
El Dacia Spring de 2026, llega dispuesto a reventar los precios de los coches eléctricos y a competir de tú a tú con los eléctricos chinos pero con la garantía y la fiabilidad Dacia. Si deseas un coche con etiqueta CERO, práctico, y que no te vacíe el bolsillo, sigue leyendo.
El nuevo Dacia Spring: Más músculo eléctrico para tu día a día
La gran novedad del Dacia Spring 2026 reside bajo su piel, que es donde la marca ha puesto las tripas del revés a su tren motriz para ofrecerte una experiencia de conducción mucho más satisfactoria y dinámica.
Dacia ha jubilado los motores anteriores (se quedaban cortos) para dar paso a dos opciones mucho con mucha más chispa: un eléctrico de 70 CV (52 kW) y otro aún más potente de 100 CV (75 kW). En la práctica, significa que el Spring se hará el 0 a 100 km/h en unos sorprendentes 11 segundos en su versión más potente.
¿Es interesante la potencia? Sí, pero no lo es todo, porque el nuevo Spring incorpora una batería de litio-ferrofosfato de 24,3 kWh y la autonomía es de hasta 225 km en ciclo mixto y de 315 km en ciclo urbano gracias a la regeneración en frenada.
La marca también ha mejorado con creces el chasis para incorporar una barra estabilizadora delantera y unas suspensiones más rígidas, y la capacidad de carga tampoco se queda atrás. El maletero ofrece 308 litros que son ampliables a 1.004 litros abatiendo los asientos, con un extra de 35 litros bajo el capó para guardar los cables de carga.
En cuanto a la recarga, el Spring admite la carga de 7 kW y, opcionalmente, te da una carga rápida de 40 kW, lo que te permite recargar del 20 al 80% en menos de media hora. Algo muy útil para hacer la compra en el supermercado mientras cargas.
Diseño "Made in Dacia"
El Dacia Spring de 2026 no solo ha mejorado por dentro, porque su exterior y su interior se han rediseñado del todo para alinearse con la nueva línea de diseño de la marca, que se inspira en superventas como el Duster y el futuro Bigster. El resultado es un coche mucho más robusto, moderno y con una presencia que lo hace destacar en la jungla urbana sin perder ese toque juvenil y aventurero que lo caracteriza.
Por fuera tiene un aspecto más contundente, con plásticos tintados en los pasos de rueda, unos faros LED alargados que le dan una mirada atractiva y unos pilotos traseros trapezoidales unidos por una barra negra que refuerzan su carácter.
Las llantas están disponibles en 14 o 15 pulgadas, y refuerzan su imagen de pequeño crossover urbano listo para la aventura.
En el interior, la clave son la funcionalidad y la ergonomía, y aunque los plásticos duros son protagonistas (recordando su filosofía de precio), la sensación es de robustez y durabilidad. El cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas viene de serie en todas las versiones, pero en las más altas encontramos una pantalla táctil central de 10.1 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Los mandos físicos para el climatizador, los puertos USB-C y los ingeniosos soportes YouClip (para linternas, posavasos o incluso un soporte para smartphone) son la mejor prueba de que Dacia ha pensado en cada detalle para hacer tu vida a bordo más práctica. Además, el espacio trasero es ajustado para dos adultos en viajes largos, pero perfecto para el día a día o para llevar a los más pequeños.
¿Por qué el nuevo Dacia Spring 2026 podría ser tu próximo coche eléctrico?
La segunda generación del Dacia Spring viene a ser lo que muchos imaginan al pensar en un coche eléctrico asequible.
Además su agilidad es sobresaliente, y presume de un radio de giro de solo 4.8 metros que lo convierte en un gato en callejones y maniobras de aparcamiento. La dirección es correcta, y la suspensión filtra bien los baches, pero lo más atractivo, sin duda, es su relación calidad-precio, porque con un precio de partida que se estima en 16.900 € sin ayudas (y que podría bajar a menos de 10.000 € con los descuentos del sustituto del Plan Moves), el Dacia Spring de 2026 se sitúa muy por debajo de sus rivales directos mientras ofrece un salto cualitativo en potencia y equipamiento que lo hace irresistible.
Es el coche perfecto para iniciarse en el mundo de los eléctricos, para usarlo como segundo coche familiar o para aquellos que buscan una movilidad urbana económica y sin restricciones.
