El truco de la Guardia Civil para saber qué balizas V16 son válidas y cuáles no

Nos guste o no, el próximo 1 de enero de 2026 las balizas V16 serán obligatorias, pero no para todos los vehículos que circulan por nuestras carreteras. La Dirección General de Tráfico aprobó su implantación hace ya cinco años y desde la organización dependiente del Ministerio del Interior han asegurado que no habrá más demoras.

Será el único sistema homologado de aviso en caso de accidente o incidente en carretera, dejando obsoletos los hasta ahora sistemas de visualización como los triángulos de emergencia. La Guardia Civil nos enseña su truco para detectar qué balizas están homologadas y cuáles no.

Tras haber generado una gran polémica, han surgido muchos comercios que ponen a la venta las famosas balizas V16, pero no todas valen. Para evitar confusiones y problemas, la Guardia Civil nos explica en qué tenemos que fijarnos a la hora de comprar nuestra luz de emergencia. Solo son válidas aquellas que hayan superado el proceso de certificación y cumplan con el reglamento general de vehículos.

LUZ V16 | EP

Las balizas homologadas deben llevar una marca con el laboratorio de ensayo y una serie numérica que las identifica como aptas a ojos vista de las autoridades. Para mayor seguridad, todos los conductores pueden comprobar la validez de sus dispositivos V16 a través de la página oficial de la DGT.

¿Qué vehículos están obligados a llevarlas?

Tal y como establece el Anexo XII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, todos los turismos, vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías, además de autobuses, están obligados a llevar la baliza V16. Estos deben llevarla dentro del habitáculo, en una zona accesible y siempre debe estar cargado.

La redacción del artículo 130 del Reglamento General de Circulación, permite al conductor que, en el caso de que pueda abandonar el vehículo con seguridad, es posible colocar la baliza V16 en la parte posterior del vehículo. Corresponderá al conductor valorar si es posible abandonar o no el vehículo en condiciones de seguridad.

Correos comercializa las balizas V16 autorizadas por la DGT | EP

En caso de que el conductor no pueda abandonar el vehículo, deberá colocar la baliza en la parte accesible exterior más alta de la cabina. Si por altura no es posible acceder a esta zona, se podrá fijar sobre la puerta del conductor o en la parte lateral del vehículo. Recuerda que también es obligatorio encender la luz de emergencia si el vehículo la lleva y, cuando proceda, las luces de posición y de gálibo.

La baliza V16 suele venir con un imán potente que se adhiere a superficies metálicas. Si el vehículo tiene una carrocería de aluminio o un techo de cristal, es posible que esta no se fije con la misma fuerza que en las superficies de acero. En estos casos, es aconsejable adquirir un dispositivo que venga dotado de soporte con ventosa u otro tipo de sujeción.

baliza V16 | EFE

¿Qué pasa si no la llevo?

Si bien la propia DGT ha reconocido que durante los primeros meses serán “flexibles” con las sanciones, el código tipifica una sanción de 80 euros para quienes no dispongan de una baliza V16 o para aquellos que no usen un dispositivo debidamente homologado. La baliza V16 genera una luz de alta potencia que incrementa la visibilidad.

Además, esta emite una señal de alerta a los servicios de emergencia y activa una función de localización para facilitar las operaciones de rescate. La DGT establece un plazo de 100 segundos para desactivar la baliza en caso de uso indebido. En esos casos la multa puede llegar a ser de hasta 30.000 euros.