Tan bonito como el Fiat 500, pero más espacioso y más seguro: así es el Fiat 600

Son tiempos de reinterpretaciones electrificadas de coches clásicos que tantas huellas han dejado en las calzadas europeas, y un caso de estudio a atender más adelante es el de las redimensiones, que encuentra en la popularidad actual de los crossovers una rápida y fundacional respuesta. Le ocurre al Renault 4 eléctrico y también al Fiat 600, que sale de fábrica tanto en híbrido como en BEV.

En el urbano italiano me detengo de aquí en más, pero para poner el foco en cómo el modelo parte de un listado de funciones de seguridad y lo va evolucionando cuando se elige una mejor versión. Son tres los acabados posibles en España y el equipamiento básico le corresponde al Fiat 600 Pop, que incluye sensores para el aparcamiento trasero, sensores para lluvia –los que ponen a trabajar automáticamente a los limpiaparabrisas– y dos ayudas fundamentales cuando un coche se pone a prueba en Euro NCAP.

Fiat 600 | Fiat

El frenado de emergencia automático (AEB) y el asistente inteligente de velocidad son dos funciones clave que se evalúan en la categoría de asistencias de seguridad, y ambas son de serie en el 600 de acceso. A este conjunto de partida, el Fiat 600 Icon, nivel intermedio, agrega dos características asociadas al aparcamiento: un freno de mano eléctrico –exclusivo del modelo 100 % eléctrico– y sensores con ocho canales.

Fiat 600 La Prima: ¿Qué tal el tope de gama?

Con la variante tope de gama, el Fiat 600 La Prima, este crossover perteneciente al segmento B da un salto de calidad. Por ejemplo, el reconocimiento de señales de tráfico, que está disponible de manera opcional en el acabado Icon, se integra de serie en este nivel definitivo. Lo mismo ocurre con la cámara de visión trasera. Los sensores de aparcamiento incluyen aquí lo que se nos interponga no solo atrás, sino también en los laterales y al frente. No obstante, ese notable paso lo da en las funciones vinculadas a la automatización durante el viaje y las ayudas de prevención de accidentes.

Fiat 600e | Fiat

En este Fiat 600 no falta el control de crucero adaptativo, que se tiene en cuenta dentro del ítem del asistente de velocidad en las pruebas de seguridad. En pocas palabras, con un La Prima el cliente recibiría un Fiat 600 más intuitivo que si se inclinase por la versión de acceso, que se equipa con un control de crucero básico. No menos interesante me parece su detección de ángulo muerto, una función vital en los momentos de intentos de cambios de carril o adelantamientos.

Hablamos, dadas sus cualidades en cuanto a velocidad como las asociadas a la dirección y al mantenimiento de carril, de un acabado preparado para la conducción autónoma Nivel 2, que obliga –téngase siempre presente para evitar confusiones e insólitas desgracias– a que quien va al volante no se desentienda y se mantenga alerta para, llegado el caso, volver a tomar el mando. Nada mal para un híbrido que el fabricante italiano ofrece en el mercado español, seleccionando esta versión, por menos de 26.000 euros en la actualidad.