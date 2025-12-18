¿El coche del futuro ya existe? Hyundai Mobis dice que sí

¿Imaginas entrar en tu coche y que el habitáculo se ilumine suavemente con colores que se adaptan a cómo te sientes ese día? O, mejor aún, ¿que tu parabrisas se transforme en una pantalla gigante? Suena a ciencia ficción digna de Blade Runner, pero es una realidad gracias a Hyundai Mobis, que es la división tecnológica del gigante Hyundai que está redefiniendo por completo nuestra experiencia al volante. Sí, hablamos de una auténtica revolución que prioriza una interacción más humana e intuitiva con tu vehículo.

Prepárate para alucinar con lo que tu próximo coche podría ofrecerte, porque el futuro ya está aquí, el 2025 queda atrás, y el 2026 empezará a convertir en realidad las novedades que hace nada eran promesas para el futuro.

Hyundai Mobis | Hyundai

Adiós al estrés y hola a la iluminación inteligente

Esta tecnología va mucho más allá de las luces ambientales que conocemos y transforma el habitáculo en un auténtico santuario de bienestar y seguridad.

Cuenta con 32 patrones de iluminación diferentes que se adaptan dinámicamente a cada situación gracias a sensores avanzados, cámaras e incluso la conectividad con tu smartwatch. ¿Sufres de mareos en carretera? Hay un modo de iluminación específico que reduce el malestar. ¿El smartwatch detecta que estás estresado al volante? Pues las luces cambiarán a tonalidades calmantes para facilitarte la relajación y mejorar tu concentración al mismo tiempo. Es como tener un terapeuta de luz personalizado a tu servicio siempre a bordo.

Además, este sistema también piensa en los más pequeños y en tus peludos mediante unas luces especiales y tranquilizadoras que se sitúan a la altura de sus ojos y crean un ambiente de calma para que disfruten del viaje. Además, las luces del cinturón de seguridad infantil cambian de color según el estado anímico y de salud del niño para que sepas siempre qué le pasa. Por si fuera poco, incluye una innovadora Iluminación para la Síntesis de Vitamina D, que emite una luz que ayuda a producir esta vitamina en viajes largos o en días con poca luz solar. Incluso cuenta con luces para prevenir los golpes al abrir las puertas o para recordarte si has olvidado algo en los asientos al salir. Incluso cuenta, por raro que parezca, con una luz ultravioleta especial que esteriliza el habitáculo y mata a virus y bacterias.

Hyundai Mobis | Hyundai

Tu parabrisas será la pantalla holográfica del futuro

Olvídate de las pequeñas pantallas táctiles o de los discretos Head-Up Displays, porque el futuro está en tu parabrisas. Hablamos de una Pantalla Holográfica para el Parabrisas desarrollada entre Hyundai Mobis y el especialista en óptica ZEISS que convierte toda la luna delantera de tu vehículo en una gigantesca interfaz de realidad aumentada.

Funciona mediante elementos ópticos holográficos (HOE) para proyectar información con una nitidez y brillo impresionantes a lo largo de todo el parabrisas, de pilar a pilar, pero lo mejor es que puede mostrar contenido diferente para el conductor y para el pasajero, y mientras el conductor ve datos de navegación, alertas de seguridad o información del vehículo superpuesta en el mundo real (como flechas indicadoras en la propia carretera), el pasajero puede estar viendo una película o jugando a un videojuego, con total privacidad. El conductor simplemente no ve el contenido del pasajero, y así no se despista.

Se ha probado ya en un Kia EV9 (aunque muchos habrían preferido el Hyundai Ioniq) y está ya en fase avanzada de desarrollo, e incluso se espera la producción en masa para 2027.

Hyundai Mobis | Hyundai

Hyundai Mobis es el futuro de la movilidad en el presente

Estas innovaciones de Hyundai Mobis en iluminación interior y pantallas holográficas representan la punta del iceberg de una visión que, por lo que parece, va a cambiar el mundo del automóvil, porque con estas propuestas seguramente se establecerán nuevos estándares en seguridad, salud y personalización. Es algo a tener muy en cuenta.

Estamos en el umbral de una nueva era donde el coche no es solo un transporte, sino un compañero inteligente. Cómo nos afecte, es cosa del futuro.