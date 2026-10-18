Probamos el nuevo Audi Q7 y su receta infalible para mantenerse en lo más alto de su categoría

Hace más de dos décadas ya que Audi consolidó el Q7 como una referencia dentro del segmento SUV premium. Y es que, en todo este tiempo, lleva siendo un gran candidato para las familias tanto en el día a día como en viajes de larga distancia, por su tecnología, amplitud y prestaciones, ofreciendo una experiencia de conducción de nivel superior.

Así que, era de esperar que la tercera generación del Audi Q7 mejorara todo esto, si es que era posible. Por eso nos hemos venido al este de Francia, para conocer todo lo que cambia y ver cómo va.

El exterior es una evolución muy clara. Con un diseño poderoso y elegante a la par, con un frontal ahora más alto y cuadrado, donde hay una renovada parrilla Singleframe, característica de Audi. Cambian también unos pasos de rueda más marcados y una línea de hombros ascendente.

Aunque lo más llamativo son sus nuevos faros Matrix LED delante y las ópticas traseras OLED detrás. Ambos le aportan mucha personalidad, al igual que sus llantas de hasta 23 pulgadas.

Prueba Audi Q7 | Centímetros Cúbicos

Algo que funciona no hay que cambiarlo, solo mejorarlo. Y eso es lo que sucede con el interior del Audi Q7. Porque la versatilidad y el espacio son sus grandes fortalezas, estando disponible en configuraciones de cinco, seis o siete plazas.

Por primera vez, Audi ofrece una configuración opcional de seis plazas, con asientos completamente individuales en la segunda fila.

Unos asientos que se pueden poner o quitarlos a tu antojo, para modular el espacio e incluso ganar más o menos en el maletero. Así que puedes incluso superar los 2.000 litros capacidad total.

En cuanto a acabados, además de madera en zonas del salpicadero o la consola central, hay que resaltar el nuevo techo panorámico de opacidad regulable e iluminación integrada, que aporta mucha luz natural al interior.

Y en lo que a tecnología se refiere, el nuevo Q7 incorpora el sistema Audi MMI Panoramic Display con tecnología OLED, o lo que es lo mismo: una doble pantalla para el conductor y una pantalla específica para el copiloto. Todo acompañado de carga inalámbrica o un asistente de voz inteligente con Chat GPT integrado.

Audi Q7 | Centímetros Cúbicos

Desde su lanzamiento, el Q7 se podrá elegir con un motor V6 TDI de 3.0 litros, con potencias de 245 y 299 CV, acoplado a la tecnología MHEV plus. Un sistema híbrido ligero que mejora la eficiencia y suma hasta 24 CV adicionales en determinadas situaciones.

Hemos probando la versión más potente, la de 399 CV, y es que la fusión entre la microhibridación y los motores diesel actuales genera una combinación virtuosa que optimiza la eficiencia y los consumos incluso en coches tan grandes como el nuevo Audi Q7.

Algo también interesante en este modelo es que se puede elegir entre tres sistemas de suspensión: la de serie, con muelles, proporciona una conducción aún más cómoda que su predecesor; la neumática adaptativa, con amortiguación controlada electrónicamente, para que el Q7 se mueva total confort y suavidad o, para explorar mejor sus posibilidades prestacionales; y también hay una neumática adaptativa, aún más deportiva, que puede rebajar la altura de la carrocería en 30 mm y hace que sea aún más ágil y dinámico.

Y si a ello le sumamos su tracción integral Quattro, el resultado es muy interesante. Ya que estamos ante un SUV de grandes dimensiones y mucho peso que agradece en determinadas situaciones tener un extra de seguridad.

Prueba Audi Q7 | Centímetros Cúbicos

Una de las cosas que más me ha gustado del nuevo Audi Q7 es cómo ha evolucionado el sistema de tracción total Quattro, que incorpora un nuevo Torsen optimizado para mejorar la seguridad y la adherencia incluso en las condiciones climáticas más adversas.

Y es que en términos de seguridad no es algo en lo que Audi repare. Así que, el nuevo Q7 incluye múltiples sistemas de asistencia a la conducción y al aparcamiento, para que tus rutinas diarias sean más fáciles. Y también para viajar.

El Q7 incorpora por primera vez una nueva función de asistencia de emergencia: la dirección hacia el arcén. Este asistente detecta la inactividad del conductor y le indica que tome el control de su vehículo mediante señales visuales, acústicas y táctiles. Si sigue sin responder, el sistema toma el control del vehículo mediante el guiado de carril y con una reducción gradual de la velocidad.

Audi siempre consigue sorprender. Si el Audi Q7 ya parecía un modelo muy interesante por su diseño, tecnología y eficientes motores, ahora, sube de nivel, algo que no era fácil conseguir teniendo en cuenta lo logrados que estaban sus antecesores.