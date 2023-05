Echar gasolina te puede salir mucho más caro si llevas a cabo estas infracciones

Para la mayoría de conductores, repostar combustible es afrontar un trámite más de tener un automóvil. Y no les falta razón, pero normalizarlo tanto puede hacer que nos olvidemos de los riesgos que puede conllevar echar gasolina, riesgos que, en caso de no respetarlos, podrían costarnos no solo 100 euros de multa, sino también algo mucho más serio.

Es por ello que la DGT recuerda los escenarios que pueden derivar en una situación peligrosa en una gasolinera y que debemos evitar a toda costa. De lo contrario podemos provocar un incendio y, por ende, una gran explosión con resultados catastróficos debido al gran conductor del fuego que es la gasolina.

La mayor red de recarga ultrarrápida de España para coches eléctricos… estará en una gasolinera ‘low cost’ | Petroprix

100 euros de multa te puede costar ser imprudente en una gasolinera

Pero entrando ya en detalles, todas las infracciones se recogen en Artículo 115 del Reglamento General de Circulación. Y una de las prohibiciones más lógicas que encontramos en el citado artículo es la de no poder encender una cerilla o un cigarrillo, siendo una acción de alto riesgo al tener en cuenta que estamos muy cerca de líquidos inflamables.

Otra acción que debemos evitar es la de utilizar el teléfono móvil mientras repostamos o mantener elementos electrónicos del vehículo encendidos. Esto se debe a las ondas que emite el teléfono y que pueden derivar igualmente en un incendio y, a su vez, en una explosión. Es por ello que su uso está limitado a cuando vamos a pagar.

Repostar en las gasolineras | Pixabay

A estas dos también se suman las infracciones de repostar sin haber apagado el motor del vehículo o hacerlo con las luces encendidas. Ambas conllevan importantes riesgos, puesto que, al igual que las de más temeridades, estas pueden provocar un incendio que derive en un mal considerablemente mayor.

Sea como fuere, el cliente no es el único que está expuesto a sufrir una sanción en caso de que se infrinja la ley, sino también el trabajador de la gasolinera. Y es que si nos encontramos con una estación de servicio en la que sea el gasolinero el encargado de llevar a cabo el repostaje y este permite que se lleven a cabo alguna de las infracciones ya mencionadas, la multa de 100 euros también se impondrá sobre este.