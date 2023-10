Los dos países europeos que están muy cerca de poner el límite a 150 km/h en autovías y autopistas

Hace más de 10 años surgió en España el Movimiento 140, un pronunciamiento social creado para solicitar que las autopistas y autovías nacionales pasasen de 120 km/h a 140 km/h. No solo no se consiguió, si no que se bajó a 110 km/h, aunque solo duró cuatro meses hasta volver a establecerse el límite de velocidad actual. Incluso, el año pasado se volvió a plantear la idea de reducirla de nuevo con el objetivo de ahorrar combustible y evitar accidentes de tráfico.

Autopistas y autovías | Diario Motor

La idea de la DGT ha sido siempre reducir los límites de velocidad, nunca aumentarlos. De hecho, en carreteras convencionales y vías urbanas estos límites han sido reducidos considerablemente con el motivo de reducir el número de atropellos, en el caso de las ciudades, y de accidentes, en caso de las carreteras interurbanas. Una postura que se opone a lo que dos países europeos están a punto de aprobar, unas autovías y autopistas con un límite de velocidad de 150 km/h.

Nunca antes visto en Europa, salvo en Alemania

En el país germano, existen las Autobahn, unas autopistas donde no existe límite de velocidad. La razón de esta ausencia de límite de velocidad es muy simple, nunca ha tenido uno . Todo se inició con el primer tramo de este tipo de carretera situado entre Colonia y Bonn apodada "la ruta de los diplomáticos" que carecía de regulación de velocidad al considerar que no era necesario.

Los dos países que están a punto de establecer los 150 km/h como límite de velocidad en sus autovías y autopistas son Italia y la República Checa. En ambos, la velocidad máxima es más elevada que en España, con 130 km/h que podrían pasar a ser los mencionados 150 km/h.

La Republica Checa es el que más cerca parece estar de dar el paso. La medida fue aprobada el pasado mes de junio con un apoyo prácticamente total del Congreso, 163 votos a favor de los 169 congresistas existentes en la cámara. Todavía queda la aprobación por parte del Senado para que las autovías y autopista checas pasen a tener un nuevo límite de velocidad.

Cada vez más autopistas están pasando a titularidad pública | Pixabay

Eso sí, la medida será impuesta en ciertos tramos, no es la totalidad de estas vías. Además, se instalará una señalización variable para bajarla en caso de que las condiciones climatológicas no acompañen. Durante dos años, el límite a 150 km/h será sometido a una fase de prueba donde se pondrá especial atención a cualquier posible aumento en el número de accidentes.

Por su parte, Italia elevó la propuesta en primavera de mano del ministro de Infraestructuras y Transportes Matteo Salvini. "Los límites actuales son anacrónicos", objetaba el político teniendo en cuenta las actuales potencias de los coches. El Ejecutivo italiano considera que su carreteras están en un correcto estado de mantenimiento que les pueda permitir hacer el cambio de velocidad. Además, se apoyan en los datos de siniestralidad, donde, en el año 2019, se registraron 310 accidentes en vías de alta capacidad en comparación a los más de 1.500 en carretera convencionales.