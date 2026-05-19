3 utilitarios híbridos para quien busque un coche pequeño que no solo sea fácil de aparcar, sino que aporte sensaciones

La dirección es uno de los elementos más importantes del coche. Marcan la experiencia de conducción y el tacto con la carretera. Por eso, para muchos, es una parte fundamental de una decisión de compra. Vamos a presentar tres modelos del sector Utilitario y con motorización híbrida, que disfrutan de una dirección muy óptima y están disponibles a un precio accesible.

Renault Clío

Emprendemos este viaje por la industria del automóvil con el Renault Clio y su motorización híbrida pura HEV, disponible en el mercado español desde 22.531 euros. Desde las ediciones originales de este modelo, uno de sus elementos destacados ha sido su sistema de dirección. Pues la marca francesa ha continuado con esta tradición y ha equipado al nuevo Clio con una dirección dinámica, ágil y de rápida respuesta.

Es ideal para contextos urbanos de calles estrechas y maniobras de aparcamiento al milímetro, o entornos donde se producen múltiples adelantamientos. No obstante, en carreteras abiertas y sin tráfico, con un mayor número de curvas que permiten disfrutar más de la conducción, la respuesta de la dirección del Clio es igualmente muy positiva.

Peugeot 208

No salimos de Francia, pero nos vamos a Peugeot y su modelo 208. En este caso, es un microhíbrido MHEV, y se puede comprar en nuestro país desde 23.857 euros sin aplicar descuentos ni ayudas. Es decir, con ellas podía bajar de los 20.000 euros. El sistema de dirección de este coche se vincula a un volante i-Cockpit bastante pequeño, diseñado con el propósito de que el conductor tenga que realizar giros más leves.

Por lo tanto, el esfuerzo a la hora de accionar la dirección es menor, y su respuesta es más inmediata. Sin duda, es uno de los coches de su segmento que ofrecen un comportamiento en carretera más atractivo por la suavidad y agilidad de cada una de sus acciones, y la dirección es una de las claves para conseguirlo.

Suzuki Swift

Damos un salto importante, hasta Japón, para hablar del Suzuki Swift, otro microhíbrido MHEV disponible en España desde 17.760 euros. Por lo tanto, de los tres es el modelo más económico. También el más pequeño, no alcanza ni los 3,9 metros de largo, ni los 1,5 de alto. Con este tamaño y un peso bastante ligero, más su buena dirección, el coche es súper ágil. Para contextos urbanos donde se exige una respuesta rápida y movimientos leves, el Swift es ideal.