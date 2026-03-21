Dimensiones aumentadas, más espacio interior y más volumen en el maletero del Volkswagen ID.Cross 2027

Al concepto lo hemos visto y con lujo de detalles, incluyendo una peculiar función que prioriza la conducción por sobre todas las cosas. Es decir, los ojos a la carretera y nada de distracciones de pantallas –y eso que, como define la propia marca alemana, esta versión eléctrica se equipa con “pantallas de gran formato”–. Pero ahora el Volkswagen ID.Cross avanza en su período preliminar camuflado hacia el debut del modelo 2027 inaugural. Y a propósito, aunque no hay fecha exacta, sí puedes ir apuntando una etapa de lanzamiento en el calendario.

No es esto último un dato menor, ya que en un principio el fabricante había anunciado que su estreno mundial se celebraría durante el verano del 2026. Finalmente, la presentación se ha movido al otoño de este año. No obstante, la aproximación a la fecha no fue lo único que desde Wolfsburgo incluyeron en la reciente actualización del parte. La ficha técnica está prácticamente resuelta.

Volkswagen ID Cross | Volkswagen

Si meses atrás anotaste las dimensiones del concepto, te aconsejo que taches y vuelvas a foja cero. Ni longitud de 4.161 mm ni anchura de 1.839 mm. El modelo de producción llegará a las concesionarias un tanto más compacto que el diseño experimental: un largo de 4.153 mm y 1.794 mm de lado a lado. Eso sí, este eléctrico es algo más grande, aunque no demasiado, que su gemelo existente, el Volkswagen T-Cross. El resultado es un coche con algo más de comodidad y un crecimiento insignificante pensando en los aparcamientos en calle.

Volkswagen ID.Cross 2027: más espacio interior, más volumen y sus capacidades de carga y remolque

Al igual que sus medidas, su distancia entre ejes crecida unos 38 mm y la consecuente expansión del espacio interior –que incluye casi un centímetro más de distancia de banqueta a techo para los ocupantes traseros–, el maletero se ve beneficiado por la plataforma MBQ+, ya que agrega 20 litros al volumen básico del modelo de gasolina: 475 litros contra los 455 del SUV urbano de combustión. Eso sin contar que abatiendo la segunda fila de asientos escala hasta 1.340 litros –frente a los 1.281 del T-Cross– y sin tener en cuenta los 20 litros que aporta el frunk, el compartimento adicional ubicado debajo del capó.

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Dimensiones, interior, volumen… capacidades. El número 75 se vuelve símbolo en el crossover cero emisiones. Es, por un lado, el peso de carga que soporta sobre sus barras en lo alto, suficiente para transportar tiendas de techo en las escapadas de campamento. Y es también su capacidad de carga vertical mediante el uso del gancho de remolque, ideal para llevar bicicletas que, además –y ya que hablamos de capacidades–, podrán recibir energía de la propia toma de carga externa del SUV en caso de que sean eléctricas.

A propósito del remolque, la capacidad del ID.Cross 2027, a comercializarse desde 28.000 euros, variará según la batería que lleve puesta. En caso de que elijas la más grande, la de 52 kWh, podrás mover, por ejemplo, caravanas con pesos de hasta 1.200 kg.