Te sentirás identificado: el mal hábito cotidiano que combate el nuevo Volkswagen ID.Cross

Debemos activarnos, no importa cómo. Por obligación o a través de actividades recreativas. Sin embargo, ese diablillo que tenemos al alcance de la mano llamado smartphone está diseñado para atraparte y distraerte de tus tareas. Entonces, pasan los minutos y hasta más de una hora de reloj, hasta que dices basta y reaccionas quitándotelo de encima, muchas veces hasta dándole vuelta para evitar volver a tomar contacto con la pantalla.

¿Quién no ha sido víctima de ese mal hábito cotidiano? Algo similar sucede en el concepto que adelanta el sucesor eléctrico del Volkswagen T-Cross. ¿Una interpretación sobre los tiempos que corren? ¿Un mensaje subliminal contra la procrastinación? Lo que refleja el Volkswagen ID.Cross Concept en su interior funciona como una suerte de denuncia a esa insana costumbre y ya verás cómo te sientes identificado, porque esa misma reacción se presenta en el B-SUV como una de las novedades tecnológicas.

Volkswagen ID.Cross | Volkswagen

No, con esto no quiero decir que el fabricante alemán invita a distraernos con nuestros móviles mientras vamos al volante para luego sacárnoslo por hartazgo, sino que ese acto de dar vuelta el dispositivo para enfocarnos en lo que debemos hacer, a su manera, está. Ese mal hábito se simboliza en la innovadora digitalización que propone el SUV compacto.

Volkswagen ID.Cross Concept: una función para evitar distracciones y enfocarse en lo que importa

El modelo de producción tendrá su estreno mundial durante el verano del 2026, pero esta etapa preliminar ya nos avisa, en caso de que forme parte del equipamiento para el cliente, que nos querrá concentrados con la mirada puesta en la carretera. ¿La clave? La base de carga inalámbrica en la consola central. Pero la verdadera clave es hacer lo contrario a lo que muestra la siguiente imagen.

Volkswagen ID.Cross | Volkswagen

Cuanto más avanzadas salen de fábrica las pantallas, mayores son las asistencias y todo lo que ellas nos ofrecen, pero por el mismo motivo pueden producir el efecto contrario: sí, el de la distracción. Si bien desde el vamos propone un esquema armonioso mediante un asistente de voz natural y a través de sus pantallas –de 11 pulgadas la de la instrumentación digital y de 13 pulgadas la multimedia–, para lograr la atención sobre el camino, el ID.Cross Concept va un poco más allá con una función que sienta precedentes.

Colocando boca abajo el dispositivo móvil en la superficie de carga –sí, como cuando nos revelamos a la procrastinación–, las pantallas se entregan a un estado de calma más profundo que el que transmiten de forma estándar, minimizando la sobreinformación y generando que el conductor se focalice en la conducción.

Una función que, parece lógico, llegará también en la versión definitiva de producción que llegará oficialmente este año 2026.