El pionero de los coches eléctricos es nombrado “Mejor Compacto del Mundo”

Aunque en España no sea un eléctrico considerado, la reputación le precede al Nissan Leaf, un EV pionero de los modernos de producción en serie, un cinco puertas a batería pura lanzado cuando la propulsión limpia de combustible y emisiones no era un tema tratado e instalado a escala global.

Respecto de su posicionamiento actual en el mercado español, la marca busca su puesta en valor y seducir y alimentar una demanda mediante un programa que por lógica lo incluye, ya que contempla a los tres modelos eléctricos de la gama para pasajeros disponible en el país. Al margen de estas estrategias comerciales y sus resultados, los factores externos hacen lo suyo. Los incentivos pueden medirse en descuentos por compra o autonomía en puntos de carga, pero también tomando nota de las voces autorizadas.

Mientras las cámaras y los flashes van con el nuevo Mercedes-Benz CLA –Coche del Año en el pasado Salón del Automóvil de Bruselas–, el hatchback japonés no se queda con las ganas de ser el otro compacto eléctrico que vuelve a ser noticia por condecoración. El “Mejor Coche Compacto del Mundo”. De esa manera fue nombrado por un jurado que, por trayectoria, sabe lo que ha votado.

Nissan Leaf | Nissan

Nuevo Nissan Leaf 2026: Entre premios y el comienzo de sus entregas

El Women's Worldwide Car of the Year (WWCOTY) fue fundado en 2009 y conoce al Nissan Leaf desde los primeros pasos del vehículo, lanzado al mercado en el 2010. Es hoy el único jurado automovilístico formado exclusivamente por periodistas mujeres de la industria automotriz en todo el mundo y sus 84 especialistas, repartidas entre 54 países, acaban de entregar pavada de título a la tercera generación, que comienza sus entregas durante este primer trimestre del 2026.

Pero vale una aclaración respecto de este reconocimiento. En la historia del automóvil ha habido modelos diseñados y destinados para ser utilizados principalmente por conductoras. No es el caso del Leaf ni del WWCOTY. A tono con los tiempos que corren, desde el fabricante pusieron el acento en la esencia que impulsa a este jurado al momento de las nominaciones y ganadores. “No selecciona un ‘coche de mujer’ –porque los coches no son específicos de género– sino que evalúa los vehículos basándose en criterios universales” explicó Nissan.

La firma, en tanto, destacó el factor precio al sostener que la accesibilidad de un coche eléctrico como el Leaf fue tomado como argumento. Sin bajar de los 30.000 euros incluso con incentivos, esta tercera generación entrante, por equipamiento y eficiencia, no es un compacto inalcanzable ni mucho menos, pero tampoco el más barato frente a la avanzada de vehículos EV que están desembarcando en Europa a valores de 25.000 ó 26.000 euros e incluso por debajo de esa franja.

Nissan Leaf | Nissan

Más de un premio en el corto plazo

Mientras tanto, no fue el WWCOTY el único premio recibido por el Nissan Leaf 2026 en el corto plazo. La revista Car and Driver lo consagró con su galardón a la Innovación y el CEO de Nissan España aprovechó para despejar dudas acerca de las intenciones de la firma de apostar por la movilidad eléctrica sea cual fuere el contexto, destacando no solo al Leaf, sino también al Plan Auto+, sucesor del MOVES III en retirada.