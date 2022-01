La DGT y sus consejos para evitar cualquier distracción en el coche

Más información Los consejos de seguridad de la DGT para plantarle cara a este fenómeno climatológico y salir airosos

Debemos recordar que viajar en carretera es una tarea que debemos llevar a cabo con respeto y cuidado. Y es que no estamos solos, y la seguridad ya no solo depende de que otros conductores lo hagan bien, sino también de que nosotros mismos mantengamos una actitud prudente. Es por ello que la DGT pone en juego varios consejos para evitar distracciones al volante.

En numerosas ocasiones pensamos que las distracciones son en el coche son muy concretas, pero lo cierto es que podemos cometer muchas de ellas y pasarlas por alto. De esta forma, debemos ser conscientes de cuáles son para poder evitarlas y poder conducir de una forma más segura para nosotros y los demás usuarios de la vía.

Así mismo, existen también una serie de consejos que nos permitirán ir más despejado al volante y, por ende, evitar las distracciones. Lo primero es cerciorarnos de dormir bien antes de emprender un viaje, garantizándonos poder ir frescos y prestar atención con claridad a lo que ocurre en carretera.

Por supuesto evitar a toda costa el alcohol cuando conducimos, puesto que sus efectos pueden ser fatales a la hora de conducir. También es aconsejable evitar ciertos medicamentos que puedan producir somnolencia, así como ingerir comida suave y no pesada para conseguir que no nos entre el sueño.

Es recomendable programar el GPS o cualquier aspecto del sistema de infoentretenimiento antes de emprender la marcha, o de necesitarlo en mitad del camino parar para manipularlo. A su vez, aunque no esté prohibido, debemos evitar fumar mientras conducimos, puesto que tanto encender el cigarrillo como dedicar parte de una mano a esta acción puede suponer importantes distracciones.

Por supuesto, el móvil debe de estar guardado en todo momento y no usarse salvo que tengamos algún tipo de manos libres o el teléfono conectado al vehículo por medio de sistemas ideado para ello. De lo contrario no solo estaríamos distrayéndonos de una de las maneras más peligrosas, sino también incurriendo en una multa.