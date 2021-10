La DGT no prohíbe las mascarillas negras: recomienda no usarlas y lo hace para ayudarte a evitar una multa de 500 euros

Más información La primera campaña histórica de la DGT: control y multas para bicis y patinetes desde hoy

El segundo Estado de Alarma declarado por el Gobierno en el contexto de la pandemia generada a raíz del coronavirus sigue vigente y con él, algunas de las medidas tomadas al respecto. Una de ellas es el protocolo que deben seguir los aspirantes a sacarse el carnet de conducir: tanto para el examen teórico como para el práctico deben llevar mascarillas y, además, la DGT recomienda que no sean oscuras por una razón que puede vitar multas de 500 euros.

La normativa vigente determina que para hacer un examen práctico o teórico del permiso de conducir, la mascarilla es imprescindible y debe cubrir tanto la nariz como la boca. Y, además, apunta cómo debe ser: quirúrgica o FFP2 sin válvula de exhalación. No se pronuncian sobre el color: razón por la que la Dirección General de Tráfico no puede prohibir esas mascarillas, pero sí plantear otras opciones.

Examen teórico de conducir | DGT

La razón

Lo cierto es que al no existir una instrucción en firme, la DGT no cuenta con los instrumentos necesarios para vetar su uso: por ello, han hecho una recomendación a los alumnos. Si, a pesar de ello, un aspirante lleva una mascarilla de color oscuro pueden solicitarle que se la retire temporalmente para comprobar que no oculta nada en ella o pedirle que se la cambie por una que le facilitan en el centro de exámenes. Si no accede, sí podrían prohibirle el acceso.

Existe una razón que explica esta situación. La Dirección General de Tráfico desaconseja el uso de mascarillas de colores oscuros porque son más opacas: característica que hace que sea más sencillo esconder algún dispositivo de comunicación. Tanto es así que ya son varios los alumnos que han intentado llevar a cabo el examen teórico con este tipo de sistemas ocultos en las mascarillas. Obviamente, en el práctico no se presenta esta posibilidad así que puede ser del tono que quieran.

Centro de exámenes para permisos de conducir | DGT

La multa

Con la nueva Ley de Tráfico, copiar en los exámenes de conducir o de recuperación del permiso se convierte en una infracción grave considerada como fraude. Si un alumno emplea un dispositivo de intercomunicación u otro método a la hora de llevar a cabo el test, le corresponderá una sanción económica de 500 euros y la imposibilidad de presentarse a un nuevo examen hasta que pasen seis meses.