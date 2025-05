Si dejas el coche aparcado así, prepara la billetera

Coger el coche implica aparcar: en el garaje de casa, en la calle, en el trabajo... Lo hacemos a diario y casi de manera intuitiva, pero muchos conductores tienen una manía que puede terminar provocando una avería. Y tiene fácil solución.

Hay quien aparca el coche en la plaza, echa el freno de mano, apaga el motor y ni siquiera se preocupa por la posición de las ruedas. Si quedan rectas, bien; y si quedan giradas, también. Algunos conductores lo hacen por costumbre porque suelen aparcar así en pendientes, mientras que en muchos otros casos es por despiste o simple desgana.

¿Es grave? Si lo haces un par de veces, no pasa nada, pero si acostumbras a hacerlo a diario estarás forzando el sistema de dirección sin necesidad alguna y de paso desgastando los neumáticos. Y tarde o temprano te tocará pasar por el taller, y no precisamente para una avería barata.

¿Qué pasa cuando dejas el coche aparcado con las ruedas giradas?

Aparcar coche | PXhere.com

Cuando dejas las ruedas giradas al aparcar el coche, todo el sistema de dirección queda bajo una tensión innecesaria. Tanto si tu coche tiene dirección asistida hidráulica como eléctrica, este esfuerzo lo soportan componentes como la cremallera de dirección, los brazos de suspensión o la propia columna de dirección. No están diseñados para mantener esa carga de manera prolongada, sobre todo si dejas aparcado el vehículo mucho tiempo, como por la noche o mientras estás en el trabajo.

Por otro lado, el peso del coche (en parado recae directamente sobre los neumáticos) no se distribuye de manera homogénea si las ruedas están giradas. Por tanto, se genera una presión desigual en los flancos de los neumáticos y a la larga provoca deformaciones, pérdida de forma y que las tengas que cambiar antes de lo que toca.

Además, si el sistema dirección ya tiene cierta antigüedad o está un poco desgastado, forzarlo en parado con las ruedas giradas va a acelerar la aparición de holguras, ruidos y hasta fallos mecánicos. Y si tienes un coche con dirección asistida eléctrica, es muy probable que el motor sufra más de lo necesario al volver a mover el volante después de varias horas.

¿En qué casos sí conviene dejar las ruedas giradas?

Como casi todo en la vida, hay ciertas excepciones que confirman la regla. Hay situaciones en las que sí es bueno girar las ruedas al aparcar, como cuando aparcas en una calle con pendiente. Normalmente, acostumbramos a dejar puesta la primera marcha en pendientes cuesta arriba y la marcha atrás cuando es cuesta abajo, pero hay otro truco que también funciona.

En bajadas, se recomienda dejar las ruedas giradas hacia el bordillo; en subidas, hacia fuera si no hay bordillo y hacia el bordillo si lo hay. Acompañado, por supuesto, de la marcha correspondiente engranada y del freno de mano.

En estos casos, la prioridad es la seguridad y el desgaste se considera un mal menor, porque no suele ser lo habitual. Pero si estás en una calle completamente llana, no tiene ningún sentido dejar el volante girado, porque no aporta nada y con el tiempo va a acabar pasando factura a la dirección y a los neumáticos.