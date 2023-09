DANA: ¿cómo actuar ante una riada si te sorprende en el coche?

Las fuertes lluvias por toda la península han dejado una situación de alerta roja. El pasado domingo, a todos los teléfonos móviles geolocalizados en la Comunidad de Madrid les llegó un mensaje. El objetivo de este era avisar a la población del riesgo extremo en el que estaba sumida la comunidad autónoma por inundaciones.

La situación actual es aún terrible pese a que la intensidad de las lluvias han remitido. Muchas personas han sufrido fuertes inundaciones en sus garajes y viviendas e incluso han visto como la riada se llevaba calle abajo su vehículo. Aunque existen situaciones donde esta situación ha generado completos destrozos en vías, vehículos y hogares.

La Dirección General de Tráfico ha realizado, a través de su red social Twitter (actual X), un seguimiento exhaustivo de la situación de las carreteras. Muchas de estas se han visto cortadas por permanecer intransitables por culpa de la lluvia. Este el caso de las zona de Navalcarnero, El Álamo y Sevilla la Nueva, una de las zonas que más ha sufrido las consecuencias de la DANA.

Si estamos en el interior de nuestro vehículo y el agua empieza a ascender a nuestro alrededor, sólo queda una salida: abandonar el habitáculo. Si estamos conduciendo y el agua empieza a correr pero su fuerza o nivel no es demasiado altos, aún podemos intentar conducir hasta un lugar más seguro en el que el agua no nos alcance. Esa es la situación idónea, pero desgraciadamente no siempre se da.

Según la propia DGT, con una corriente no muy fuerte, inferior a 20 km/h, pero con una altura de 60 centímetros, la mayoría de los coches se verían arrastrados por el agua. Si entramos en una zona inundada con nuestro coche y se queda atascado, es recomendable abandonar el vehículo cuanto antes, haciéndolo por el lado opuesto a la corriente.