No adivinarías la cantidad de piezas que se aprovechan de tu coche cuando va al desguace

Cuando tu coche deja de funcionar o ya no merece la pena arreglarlo, probablemente pienses que su destino es pudrirse en un descampado o acabar aplastado en una prensa gigante. Pues resulta que no, porque en España existe toda una industria dedicada a darle una segunda vida a casi cada tornillo de tu vehículo. Los Centros Autorizados de Tratamiento gestionan más de 600.000 coches al año, y lo que hacen con ellos es bastante más sofisticado de lo que imaginas.

Un parque que envejece demasiado

El problema empieza mucho antes del desguace, porque los españoles estiramos la vida de nuestros coches hasta límites insospechados. La edad media de los vehículos que llegan a los CAT ya alcanza los 21 años, así que hablamos de coches que nacieron cuando todavía usábamos el Messenger.

Desguace de coches | Getty

Este envejecimiento tiene consecuencias serias para la seguridad vial, ya que esos coches carecen de sistemas de asistencia a la conducción que hoy son habituales y no tienen frenada automática, ni detector de ángulo muerto, ni nada que se le parezca. Vamos, que circular con ellos es jugársela más de la cuenta.

Además, cada coche abandonado en un garaje o tirado en la vía pública representa una oportunidad perdida de recuperar materiales valiosos como acero, aluminio, plásticos, neumáticos y baterías que esperan ahí dentro a que alguien los rescate, pero mientras el dueño no se decida, esos recursos se quedan muertos de risa sin aportar nada a nadie.

Así funciona la magia del reciclaje

Los Centros Autorizados de Tratamiento son el corazón del sistema, y su trabajo va mucho más allá de aplastar coches en cubos. Primero dan de baja el vehículo legalmente, después lo descontaminan retirando líquidos y elementos peligrosos, y luego desmontan todas las piezas que pueden tener una segunda vida.

El resto del vehículo entra en un proceso industrial que incluye la fragmentación y separación de metales, y lo que no se puede reciclar directamente se transforma en combustible para cementeras, así que prácticamente nada se desperdicia. Los números son bastante impresionantes.

España alcanzó en 2023 un 88% de reciclaje y reutilización, mientras que la recuperación total llegó al 93%. Según Esteban Alabajos, gerente de RO-DES, la colaboración entre administraciones y empresas permite aprovechar casi el 95% de cada vehículo retirado. Si lo piensas, tu viejo Ibiza puede acabar convertido en parte de un coche nuevo, en material de construcción o en energía para fabricar cemento.

desguaces de coches | PIXABAY

El futuro pasa por los datos

La digitalización está transformando también este sector, porque los certificados electrónicos de baja y la trazabilidad digital permiten saber de dónde viene cada componente y adónde va. Pablo Núñez, responsable de Desguaces Pablo e Hijos, lo tiene claro cuando dice que el futuro pasa por conocer el origen y destino de cada pieza.

España cuenta ya con más de 1.400 CAT y una infraestructura industrial que nos convierte en referentes europeos, pero el margen de mejora sigue siendo amplio, porque la capacidad real de estos centros podría duplicar las cifras actuales si los ciudadanos se animaran a renovar sus coches viejos.

Cada vehículo bien gestionado evita la emisión de hasta 4.000 kilos de CO₂, así que llevar tu coche al desguace cuando toca no es solo cuestión práctica. El final de un coche, bien entendido, puede ser el principio de algo bastante mejor para todos.