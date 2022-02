El Dacia Logan cesa su comercialización en España

Más información El Dacia Sandero estrena caja de cambios con cinco velocidades

El Dacia Logan es uno de los coches más honestos que se podían comprar en el mercado español gracias a unos precios relativamente contenidos, una dotación suficiente y un interior apto para poder viajar en familia sin excesivas estrecheces.

Desde este mes de febrero sin embargo la marca ha tenido que paralizar la recepción de pedidos para centrar la atención en el Sandero que goza de mayor popularidad en nuestro mercado. Aunque no hay un comunicado oficial sobre las razones todo parece indicar que es debido a la falta de piezas.

Dacia Logan | Dacia

En estos momentos complicados muchas marcas se centran en reducir la oferta de modelos y versiones para garantizar plazos de entrega más asequibles. Si bien el Dacia Logan no era un súper-ventas, sí cubría un nicho de mercado importante destinado a esas familias que no quieren o no pueden invertir grandes cantidades en un automóvil.

Durante las últimas semanas el Dacia Logan se ha comercializado con el motor 1.0 ECO-G de 100 CV adaptado a GLP y con el nivel de acabado Comfort, por 14.760 €. De serie contaba con aire acondicionado, sistema de sonido, elevalunas y espejos eléctricos, control y limitador de velocidad, faros LED, etc. Todavía quedan unidades en stock así que si te gusta no lo dejes escapar.