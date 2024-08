Curiosidades y legalidad sobre dormir dentro del coche. ¿Está permitido en España?

Pasar la noche en el interior de un coche suscita interés y a veces confusión en España, no es habitual, ni tampoco lo más recomendable, pero muchos han pensado alguna vez en esta posibilidad como una aventura o un contratiempo. Aunque el Código de Circulación y otras leyes no establecen una prohibición explícita sobre dormir en un automóvil, existen diversas consideraciones que debe tener en cuenta todo usuario para evitar problemas legales o sanciones. He aquí algunas curiosidades sobre el tema.

Como se ha dicho, en términos generales, no hay ninguna ley nacional que prohíba directamente que alguien pernocte en su vehículo, siempre y cuando esté estacionado de manera adecuada y no cause inconvenientes. Es fundamental que se halle aparcado sin obstaculizar el tráfico, el paso de peatones o las vías de emergencia (como caminos forestales), ya que esto podría acarrear multas. Sin embargo, existe alguna excepción.

Dormir en el coche | Agencias

A pesar de que el acto de cerrar los ojos y descansar en un automóvil no es ilegal, las autoridades locales pueden aplicar normativas específicas que regulen esta práctica. Por ejemplo, en algunos municipios españoles hay ciertas restricciones que imponen sanciones de hasta 200 € si se considera que un coche está estacionado en lugares no permitidos para la larga estancia o si se observa que el hábito prolongado de dormir en un vehículo genera molestias a los vecinos.

Y es que es esencial distinguir entre dormir en el coche y acampar. El acampamiento, que implica la instalación de tiendas textiles o el uso de equipos específicos para pasar la noche sobre el vehículo (y no exclusivamente dentro de su habitáculo) está regulado por normas más estrictas y normalmente está prohibido en áreas urbanas o espacios públicos no habilitados para ello. Las leyes buscan evitar ocupaciones dilatadas de los bienes de todos y la posible generación de problemas de higiene e incluso seguridad. Las multas por esto escalan hasta los 600 €.

Por lo demás, la instrucción 08/V-74 de la DGT señala que mientras cualquier vehículo esté correctamente aparcado, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento (ni la restricción temporal del mismo si la hubiere), no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo. Esto también aplica a autocaravanas y camiones.