Ya pagas con tu teléfono, con tu reloj, y puedes hacerlo con tu coche

Eso de acercar el teléfono, la pulsera o el reloj al datáfono para pagar parecía muy novedoso hace pocos años. Pero este mundo en el vivimos es un Lamborghini, va tan rápido que lo nuevo queda obsoleto en un suspiro, y eso es lo que va a pasar próximamente con los métodos de pago porque ya incluso puedes hacerlo con tu propio coche.

La iniciativa surge de la colaboración entre la marca alemana Audi y la empresa tecnológica ryd. Juntas, han elaborado una tecnología para poder realizar distintos tipos de pagos desde el sistema multimedia de los coches del fabricante germano. Autolavados, estaciones de servicio, talleres, recarga de eléctricos… serán bastantes los momentos en los que podrás pagar con tu vehículo.

Audi Q5 | AUDI

Experiencia innovadora

Verónica Pestana, Country Manager de ryd para España y Portugal, afirma que “esta asociación con Audi representa un marco importante para ryd. Estamos ofreciendo a los conductores una experiencia de pago verdaderamente innovadora y probando que puede ser algo simple, rápido, cómodo y totalmente digital”.

Este método de pago sobre todo es eficaz para los viajes de larga distancia, incluso internacionales. Evitas cualquier pérdida de tiempo en esperas, o la comunicación con intermediarios. Es tan fácil como entrar en la plataforma de ryd desde la pantalla del sistema multimedia del Audi. Una vez dentro, se escoge en qué establecimiento se desea pagar y cuál es el servicio. Se procesa como cualquier otra compra por un medio digital, y listo. Lo intuitivo es una de las características de esta forma de abonar los consumos.

Audi Q5 | AUDI

La importancia de la seguridad

La seguridad en el proceso de pago es una de las cosas que más preocupa a los conductores, pero precisamente es una de las cualidades de las que puede presumir ryd y por la cual una marca de tanta prestigio como Audi ha aprobado una mutua colaboración. Con tecnologías como esta, podemos seguir confirmando que la vida de los conductores se ha hecho más llevadera (tráfico aparte) durante los últimos años.

Este tipo de servicios, además, distingue a los fabricantes dentro de un contexto tan competitivo como el de la industria del automóvil actual. Audi, sin duda, adelanta a sus rivales ofreciendo una nueva mejoría en la experiencia como propietario de uno de sus coches. La pregunta es cuál será el siguiente objeto con el que podremos pagar próximamente. Si ya podemos hacerlo con el coche, es difícil imaginar dónde espera el siguiente paso.