En 2026 tendrás que pensártelo dos veces a la hora de adelantar a este tipo de vehículos

En los últimos años la DGT ya ha implementado una seria de medidas que tienen como objetivo flexibilizar la densidad del tráfico. Algunas de las medidas más conocidas son los famosos paneles con mensajes variables o los límites de velocidad adaptativos.

La nueva medida de la Dirección General de Tráfico para este 2026 va más o menos acorde con las que ya le hemos visto tomar hasta ahora, y es que podrán activar la prohibición de adelantar a vehículos con más de 7.500 hg de masa máxima autorizada (MMA) en según qué tramos y a horas concretas.

Una vez entre en vigor esta nueva restricción, tanto los turismos como los vehículos ligeros no podrán adelantar a camiones ni a vehículos pesados en los tramos en los que así se indique, ni si quiera cuando se trate de autopistas. Aunque esta prohibición no será constante, normalmente se aplicará solo en momentos de gran densidad de tráfico o en carreteras donde se suelan producir atascos.

Sanción por adelantamiento indebido | DGT

Para este punto seguro que te estarás preguntado cómo saber cuándo la restricción está activa, la respuesta es bastante simple, cuando haya paneles de mensaje variable o señalización temporal que así lo indique.

Aunque no son solo los turismos y vehículos ligeros los que tendrán que adaptarse a esta nueva norma, también habrá restricciones de movilidad en determinados tramos para los vehículos pesados con las que tendrán que lidiar los transportistas.

Las vías en las que se tiene pensado aplicar esta restricción son algunas de las más transitadas en ciertos periodos, como fines de semana u operaciones de salido o vuelta por vacaciones.