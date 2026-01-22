Alerta por el aumento de estafas a través de "grúas pirata" en carretera

Según explica la organización, este tipo de fraude se produce habitualmente tras una avería o accidente, cuando un vehículo de asistencia que no ha sido solicitado se presenta en el lugar del incidente y ofrece ayuda al conductor sin haber sido activado por su compañía aseguradora o de asistencia. Aprovechando la situación de estrés y vulnerabilidad del conductor, estos operadores presionan para retirar el vehículo con rapidez, trasladándolo a talleres no concertados y exigiendo posteriormente pagos elevados y desproporcionados.

El RACE señala que la implantación de las balizas V16, junto con la generalización de sistemas de geolocalización de incidencias y mapas públicos de tráfico, ha contribuido indirectamente a este problema. Aunque estas tecnologías tienen como objetivo mejorar la seguridad vial, pueden ser utilizadas de forma indebida por operadores no autorizados para localizar vehículos detenidos en situaciones de especial vulnerabilidad.

Recomendaciones para evitar estafas

Ante este escenario, el RACE recuerda una serie de recomendaciones clave para evitar caer en este tipo de estafas. Entre ellas, solicitar siempre la asistencia a través de los canales oficiales contratados --ya sea con un club de automovilistas, aseguradora, fabricante o empresa de renting-- y desconfiar de cualquier grúa que se ofrezca sin haber sido requerida previamente.

Asimismo, aconseja no realizar pagos por adelantado en carretera por servicios que estén incluidos en la asistencia contratada, comprobar la identificación del conductor y del vehículo, y no firmar ningún documento ni autorizar el traslado del coche si no existe la certeza de que el servicio ha sido activado por la compañía correspondiente. En caso de duda, la recomendación es clara: contactar directamente con la entidad de asistencia antes de permitir cualquier actuación.

Desde el RACE, una de las principales redes de asistencia en carretera de España, se subraya la importancia de utilizar siempre canales oficiales y plataformas de gestión avanzadas que permiten identificar, validar y monitorizar cada servicio en tiempo real, garantizando la trazabilidad de las actuaciones, la transparencia del proceso y la protección del conductor.

"La asistencia en carretera debe ser sinónimo de confianza, control y acompañamiento. En el RACE trabajamos con procesos digitalizados, herramientas basadas en inteligencia artificial y una red de proveedores que aseguran que cada actuación esté plenamente identificada y validada", ha afirmado el director de afiliación de la entidad, Alexandre Montalbán. El RACE recomienda denunciar cualquier intento de estafa ante las autoridades competentes y conservar toda la documentación o comunicaciones relacionadas con el servicio recibido, ya que pueden resultar determinantes para la investigación de este tipo de prácticas y para la protección de otros conductores.