Este volante rectangular cuesta 3,5 millones de euros y servirá para ir a contracorriente de todo el mundo

Peugeot acaba de romper 100 años de historia del automóvil con el Polygon Concept, un coche de 3,5 millones de euros que presenta el Hypersquare: un volante rectangular que reinventa completamente este componente mediante un sistema totalmente electrónico. No es un simple ejercicio de diseño, porque la tecnología llegará a coches de serie en 2027 gracias a la tecnología Steer-by-Wire que elimina la conexión mecánica entre el volante y las ruedas.

Este concept de menos de 4 metros muestra las innovaciones que Peugeot introducirá en su próxima generación de vehículos, y el volante rectangular es solo la punta del iceberg de una noticia mejor que su anuncio con gatitos.

Peugeot Polygon | Peugeot

Un volante que funciona sin cables ni varillas

El Hypersquare está asociado a la tecnología de dirección electrónica Steer-by-Wire sin conexión mecánica con las ruedas, una tecnología probada en la industria aeroespacial que ahora salta al automóvil. Más allá de la dirección asistida tradicional, el sistema innova al ajustar la relación de dirección en función de la velocidad, así que el coche se comporta de forma completamente distinta cuando aparcas que cuando circulas por autopista.

A bajas velocidades para aparcar o dar la vuelta, el Hypersquare permite maniobras rápidas y fáciles sin mover las manos ni dar múltiples vueltas, con una rotación máxima de 170 grados en cada dirección. Esto supone poco menos de una vuelta completa en comparación con las tres vueltas completas de un volante tradicional, lo que significa que podrías aparcar en paralelo moviendo el volante mucho menos que ahora y sin tener que ir soltando y agarrando constantemente para girar más.

A velocidades más altas basta con una pequeña intervención para ajustar la trayectoria del coche, y la combinación de ambas tecnologías ofrece una capacidad de respuesta y una precisión excepcional en autopista. La tecnología Steer-by-Wire proporciona una respuesta ideal de la carretera filtrando las vibraciones no deseadas, pero al mismo tiempo ofrece una respuesta beneficiosa que ayuda al conductor a comprender las condiciones del asfalto, total que conduces con más información útil y menos vibraciones molestas que te cansen las manos.

Peugeot Polygon | Peugeot

El parabrisas se convierte en pantalla gigante

La forma exclusiva y revolucionaria del volante reinventa la ergonomía del habitáculo, porque los controles clave son accesibles con solo mover un dedo gracias a cuatro módulos circulares situados en cada esquina. Esto permite mantener las manos en el volante sin tener que soltarlo para tocar pantallas o buscar botones, lo que mejora la seguridad y la comodidad durante la conducción en cualquier situación.

Con el Peugeot Polygon el parabrisas se convierte en la pantalla y se acabaron las pantallas del salpicadero, porque toda la información se refleja en el parabrisas a través de un panel Micro-LED situado detrás del Hypersquare. Esta innovación ofrece una experiencia única y envolvente para el conductor con un tamaño de pantalla excepcional de 24 cm de ancho por 74 cm de alto, lo que equivale a una pantalla de 31 pulgadas flotando delante de tus ojos.

La proyección en el parabrisas mejora la sensación de conducción en conexión con la carretera, porque está situada directamente en la línea de visión del conductor y maximiza la seguridad al evitar cualquier distracción. No tienes que bajar la vista al cuadro de instrumentos ni a la pantalla central, así que mantienes los ojos en la carretera todo el tiempo mientras recibes toda la información necesaria justo donde la necesitas.

Peugeot Polygon | Peugeot

Personalización extrema y materiales reciclados

El Peugeot Polygon Concept lleva la personalización del vehículo a un nivel completamente nuevo adaptándose a los gustos de cada persona y a su estado de ánimo, porque tanto el interior como el exterior cuentan con numerosos elementos personalizables. Esta personalización se puede actualizar infinitamente gracias a un diseño optimizado que permite sustituir las piezas en solo unos minutos, e incluso el revolucionario volante se puede personalizar con una selección de colores y materiales que influye en el ambiente general del habitáculo.

La personalización exterior se extiende desde la parte delantera hasta los neumáticos, porque Goodyear ha desarrollado una innovadora tecnología láser que permite grabar colores en los flancos de los neumáticos. Esto crea un efecto estilístico único e inesperado con diferentes colores que se adaptan a las diferentes configuraciones del coche, algo que nunca habías visto antes en ningún otro vehículo del mercado.

El coche está pensado para maximizar el uso de materiales reciclados en todo el vehículo, así que la laca utilizada para la pintura interior contiene componentes reciclados de neumáticos al final de su vida útil. Los asientos presentan un diseño único con una carcasa fabricada con plástico reciclado producida mediante impresión 3D a gran escala en colaboración con la empresa española Nagami, mientras que todo el habitáculo está recubierto de tejido fabricado a partir de asientos reciclados de vehículos Peugeot desmontados, total que aunque cueste 3,5 millones de euros está comprometido con la sostenibilidad y la economía circular de verdad. A los mortales comunes nos bastará con aspirar a coches más de calle.