Cuenta atrás: En las ZBE de esta gran ciudad española ya no podrás entrar con la etiqueta B

En España hay ciudades de más de 50.000 habitantes que no tienen implantadas las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ni parece que lo vayan a hacer a corto plazo. No obstante, hay otras que, además de tenerlas ya implantadas desde hace un tiempo, van avanzando en sus restricciones. Es el caso de Bilbao, que las inauguró allá por el 17 de junio de 2024 y ahora pretende ir un paso más allá ahora que va a cumplir su primer aniversario en unas semanas. Hasta ahora han penalizado solamente a aquellos vehículos que carecen de distintivo medioambiental, pero esto va a cambiar pronto.

Y es que a partir del próximo 15 de junio los siguientes en entrar en el club de los restringidos serán los vehículos que portan la etiqueta B de la DGT, la cual está destinada para aquellos de combustión interna "que si bien no cumplen con las últimas especificaciones de las emisiones EURO, sí que lo hacen con anteriores. Tendrán derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006. Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006", como indica la institución de tráfico.

Los fines de semana no están en vigor

Como informa la web del Ayuntamiento de Bilbao, las ZBE "es un área de cerca de 2 km² que incluye el distrito de Abando y que está delimitada por la propia ría como frontera natural y las calles de Sabino Arana, Avenida del Ferrocarril, Autonomía, San Francisco y Bailén". No obstante, y a diferencia de lo que pasa en Madrid, sus restricciones no están operativas permanentemente. Es decir, que no todos los días te va a caer una multa por entrar ahí con tu coche sin etiqueta o con etiqueta B a partir de unas semanas. Así las cosas, es entre semana (L-V) desde las 07 hasta las 20 horas cuando se encuentran operativas.

Por lo tanto, durante los fines de semana que quieras visitar la ciudad o que necesites ir a alguna de las localizaciones que comprenden las ZBE, puedes seguir haciéndolo como hasta ahora al margen de la etiqueta que tengas en el parabrisas. Dicho esto, actualmente soló en la ZBE del Distrito Centro de Madrid está prohibida la entrada de coches con etiqueta B y sin etiqueta en toda España. No obstante, ciudades como Barcelona, Palma de Mallorca, San Sebastián o Málaga progresivamente irán vetando la presencia de estos y aquellos que no contengan distintivo.