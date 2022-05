¿Cuáles son los dos coches nuevos más baratos que puedes comprar en España?

A nadie se le escapa el hecho de que estamos viviendo una suerte de 'tormenta perfecta' dentro del mercado automovilístico de vehículos nuevos. Tras dos años de pandemia, la situación económica de las familias no es la más óptima, a lo que hay que sumar otros factores como el encarecimiento de las materias primas y la energía, la situación de conflicto entre Europa y Rusia o la crisis de componentes llegada desde los países asiáticos.

Todos estos factores han provocado que las cifras de matriculaciones en España sigan hundiéndose mes tras mes, en un 2022 que ya acumula una caída que ronda el 12% respecto a los mismos 4 primeros meses del año anterior, 2021. Los coches nuevos son cada vez más caros: la subida de precios es generalizada, de manera que no se libran de la subida ni siquiera los modelos más económicos que, en muchos casos, directamente han desaparecido.

Hemos querido lanzar una respuesta a todos aquellos potenciales compradores de coche nuevo que están buscando, literalmente, gastarse la mínima cantidad de dinero posible a la hora de adquirir su nuevo coche. Hemos rebuscado en el mercado actual, logrando encontrar los dos modelos que resultan más económicos de adquirir a día de hoy:

FIAT Panda Hybrid

El pequeño utilitario italiano se corona como el vehículo más económico de adquirir a día de hoy: con un precio que arranca en 9.806€, el FIAT Panda es el único coche nuevo del mercado que a día de hoy tiene un precio de salida por debajo de la barrera psicológica de los 10.000€. Por los mencionados 9.806€ tendremos acceso a un FIAT Panda Life 1.0 MHEV con motor de gasolina de 70 CV y sistema microhíbrido que, al menos, nos garantiza la obtención de la etiqueta ECO en nuestro país. El equipamiento es el justo y necesario: radio con Bluetooth y conexión USB, aire acondicionado, pintura sólida en color negro y elevalunas eléctricos delanteros.

Kia Picanto | Kia

Kia Picanto

El segundo en la lista es el Kia Picanto: de nuevo, un pequeño utilitario que en esta ocasión viene de Asia, aunque su precio resulta algo superior: 10.700€. Equipado con un motor de gasolina 1.0 de 67 CV y cambio manual de 5 velocidades, el acabado de acceso se denomina Concept. En este caso, el equipamiento de serie incluye pintura sólida en tono azul, y algo más de generosidad en la dotación al ofrecer sin coste añadiendo elementos como cuatro elevalunas eléctricos, retrovisores exteriores eléctricos, sensor de luces o volante multifunción. Eso sí, en esta ocasión no tendremos etiqueta ECO ya que este propulsor no cuenta con ningún tipo de electrificación, asi que tendremos que conformarnos con la etiqueta C.

