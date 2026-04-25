¿Condujiste un Golf de las primeras generaciones? En el Volkswagen ID.3 Neo lo volverás a tener

Fue adelanto de finales del 2025. A decir verdad, nunca estuvo en duda, porque, a pesar de haber impactado en la nostalgia cuando el primero prototipo se presentó en los primeros meses del 2023, lo asumimos como una realidad apuntada de manera inevitable al futuro modelo de producción.

La confirmación oficial del nivel de personalización de las pantallas digitales del inminente Volkswagen ID.Polo. Entre paréntesis, recomiendo pasar por las redes sociales de la firma, donde en un posteo de última hora muestra a este último bajo el lógico manto de misterio, aunque liberado de todo camuflaje y como definitivamente llegará a los concesionarios.

Volkswagen ID.3 Neo | Volkswagen

Retomando, era una cuestión de tiempo la oficialización de la personalización inspirada en el pasado y llegó, finalmente, en los primeros días de enero del 2026. Fue su expansión hacia el renovado Volkswagen ID.3 lo que la marca alemana se guardó hasta último momento. El clásico de clásicos de Wolfsburgo no solo vivirá en el Polo eléctrico.

Más que ID.3 Neo, un neoretro

En una entrega anterior hemos sido contundentes respecto del flamante ID.3 Neo: el concepto de diseño se ha actualizado a cuentagotas, a excepción de la marcada evolución en el frontal, mientras de las puertas para adentro el cambio se presenta radical. Y esto incluye al esquema de pantallas. El fabricante habla de una "facilidad de uso" al referirse tanto al Digital Cockpit de 10,25 pulgadas como a la multimedia de 12,9, lo que puede comprobarse por el manejo intuitivo de las funciones y asistencias que en las dos interfaces se ajustan y se proyectan.

Volkswagen ID.3 Neo | Volkswagen

También describe su sistema digital visual prometiendo "gráficos fluidos". Aunque no se ha pronunciado al detalle, una imagen vale más que mil palabras y, a través de la galería de fotos, las que responden a la composición interior se dirige a los corazones de quienes alguna vez tuvieron un Golf de primera y segunda generación en sus manos. Más que Neo, un neoretro.

Si replica las opciones de visualización con que el Polo a batería saldrá de fábrica, el nuevo ID.3 debería ofrecer la que revive el tablero y los instrumentos del Escarabajo. Algo es seguro y las imágenes lo han dejado claro: los indicadores analógicos del Golf Mk1 y el Mk2 sí estarán disponibles en la pantalla de 10,25 pulgadas. Con el modelo ya lanzado a los primeros mercados europeos, los conductores españoles pronto podrán acceder al configurador del revitalizado hatchback.