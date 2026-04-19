Probamos el Ebro S700 HEV: la versión más equilibrada del exitoso SUV fabricado en España

Ebro, la marca nacida en España y que ahora regresa bajo el paraguas del gigante automovilístico Chery, ha resurgido con mucha fuerza en nuestro país. En 2025 debutó aquí, y en ese mismo año ha vendido más de 12.000 unidades en nuestro mercado. Nada mal para un fabricante que acababa de poner los pies en las carreteras de nuestra piel de toro.

Seguro que ya has visto más de uno por la calle. Ebro es una marca que ha un relanzamiento rápido y con una gama de modelos para todas las necesidades. Hoy vamos a subirnos en el S700, uno de los SUV medianos que más miradas está acaparando en el mercado. Que ahora llega con tecnología híbrida.

Mide 4,55 metros de largo y luce un diseño moderno, pero sin excentricidades. El frontal destaca por su gran parrilla y por los faros con tecnología LED. De lateral, presenta una silueta estilizada con unas llantas de hasta 19 pulgadas.

Ebro S700 | Centímetros Cúbicos

La parte trasera es quizá la más llamativa, con unos pilotos LED que recorren la anchura completa del coche. Unas proporciones estándar para su segmento, aunque su maletero no es tan normal, ya que tiene 500 litros de capacidad, ampliables hasta 1.305 si abatimos la segunda fila.

Dentro se siente una atmósfera cuidada y tecnológica. El salpicadero está gobernado por las dos pantallas de 12,3 pulgadas: una que actúa como panel de instrumentos personalizable y otra para el sistema de infoentretenimiento, con conectividad inalámbrica para nuestro smartphone.

Ebro es una marca que está llamando mucho la atención. El S700 ha tenido mucho éxito de ventas y ahora llega esta nueva versión Hibrida que ha nacido con vocación de best-seller, gracias a una relación calidad-precio casi imbatible. Un refuerzo que se une a una amplia gama de motores.

Prueba Ebro S700 | Centímetros Cúbicos

Porque el S700 está disponible con tres mecánicas: gasolina de 147 CV; una versión híbrida enchufable con 347 CV y con una autonomía en modo eléctrico de hasta 90 km; y, por último, esta nueva versión híbrida autorrecargable de 224 CV.

Y esta es la que os comentaba que hoy tenemos entre manos. Para mí es la que más sentido tiene, principalmente si no quieres depender tanto de enchufes y necesitas algo de electrificación para rebajar los consumos y adentrarte en la zona de bajas emisiones sin problema. Y es que, esta versión del Ebro S700 tiene mucho que ofrecer.

Su sistema híbrido está compuesto por un motor de gasolina de 1,5 litros y 143 CV, junto a dos motores eléctricos, de 204 y 136 CV, respectivamente. Siendo el primero el encargado de mover al coche y el otro de hacer de generador de electricidad. De esta manera, la energía se almacena en una batería de litio ferrofosfato de 1,83 kWh de capacidad.

Prueba Ebro S700 | Centímetros Cúbicos

La forma de gestionar la energía de este sistema es la típica que hemos visto en los últimos lanzamientos de las marcas chinas. El motor eléctrico más potente es el que se encarga de mover al coche, y tan solo intervendrá el motor de gasolina cuando demandamos mucha potencia. Esto hace que los trayectos sean más cómodos y silenciosos, algo que se añade a una gran seguridad a bordo.

El nuevo Ebro S700 Híbrido cuenta con un amplio abanico de asistentes y ayudas a la conducción. En total lleva 24, que velan por nuestra seguridad en todo momento, junto con hasta 7 airbags de serie.

Me mola bastante este Ebro S700 híbrido. Va bastante mejor que el gasolina de 147 CV en términos de eficiencia y también de potencia. Porque aquí tenemos 224 CV con una patada muy buena para realizar adelantamientos e incorporaciones con seguridad. También es ágil y, aunque la suspensión no es la más firme del mercado, transmite mucho aplomo en curvas reviradas.

El nuevo Ebro S700 Hybrid es un coche muy polivalente. No destaca en nada especialmente, pero hace todo muy bien. Es cómodo, potente, eficiente y bastante seguro. Un SUV que, sin grandes lujos, entra de lleno con muchas papeletas para llevarse un gran trozo del pastel en uno de los segmentos más competidos del mercado.