BYD actualiza su berlina Seal para desafiar a los nuevos BMW Serie 3 y Mercedes Clase C eléctricos

Justo cuando Mercedes y BMW presentan sus nuevas berlinas eléctricas, el Clase C y el i3, llega su competencia china, BYD, y anuncia la actualización de su propia berlina, el Seal. Se puede elegir creer en las casualidades o no, pero es curioso el timing tan perfecto con el que la empresa del gigante asiático ha reaccionado a las novedades de las marcas alemanas.

El BYD Seal se vende en España desde 36.455 euros y está disponible con tres versiones de acabados y motorización eléctrica. Por un lado, la de acceso, la Comfort, con 231 CV de potencia y 460 kilómetros de autonomía. Luego, tenemos la Design con 313 CV y 570 km. Por último, la Excellence, que es de tracción total, con 530 CV y 520 km.

BYD Seal | BYD

Más colores y espacio

A partir de ahora, el Seal ampliará su gama de colores incorporando el Gris Lavender y el Rojo Ruby. Además, en términos de diseño, empezará a lucir el emblema de la marca en la tapa del maletero, como sucedía con otros de sus modelos. La actualización supone también la posibilidad de sumar llantas de 19 pulgadas con un nuevo dibujo.

Más allá de lo visual, lo más relevante está en la redistribución del diseño interior, que ha conseguido que el tamañodel maletero ascienda desde los 400 litros hasta los 485, superando tanto al nuevo BMW i3 como al Mercedes Clase C, que se quedan en 450 y 470 litros respectivamente. Una declaración de intenciones de la marca china que, incluso, ha incrementado el funk delantero de 53 a 72 litros.

BYD Seal | BYD

Nueva asistencia al conductor

Por último, hay un añadido a los sistemas avanzados de asistencia a la conducción. A la larga lista que ya desplegaba, se adhiere el Avso de Atención del Conductor que, basicamente, detecta las señales de fatiga o distracción para alertar al piloto. De esta manera, el Seal, que ya destacaba por su seguridad, protege aún más a todos sus pasajeros.

Con la popularidad que ha adquirido BYD en Europa y, en concreto en España, la berlina Seal representa una dura competencia para los nuevos modelos alemanes que lucharán en el mismo sector. Sobre todo con las nuevas actualizaciones, que no serán las últimas, porque BYD ha demostrado capacidad para mejorar continuamente y adaptarse a las reclamaciones de los clientes. Los próximos años decidirán si el empeño de la marca china ha valido la pena o los fabricantes del Viejo Continente han logrado convencer a sus conductores para que la demanda no se desplace hacia los coches del gigante asiático.