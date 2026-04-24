Presentado el motor V6 más ligero de la empresa 'vallisoletana' de moda que revolucionará los sistemas híbridos

Las empresas que elaboran motores tienen un duro trabajo por delante, fabricar propulsores más pequeños y menos pesados para compensar el espacio y los kilos que suman las baterías. En este sentido, la empresa Horse Powertrain ha dado un golpe sobre la mesa presentado un motor V6 ideal leve y que es ideal para sistemas híbridos.

Aunque el propulsor será presentado oficialmente en el Salón del Automóvil de Pekín (junto con la nueva transmisión híbrida de cuatro velocidades Horse 4LDHT) que se celebra del 24 de abril al 3 de mayo, la empresa ya ha adelantado informaciones que han generado mucho interés en estar pendiente a dicha presentación. El nombre de este motor es Horse W30 y es el V6 menos pesado del mercado. Suma solo 160 kg, 10 menos que el que hasta ahora era el más leve.

Horse Powertrain V6 | Horse Powertrain

Consumo y emisiones reducidas

Ha sido diseñado para integrarse en sistemas híbridos suaves (MHEV) o híbridos puros (HEV). Es decir, en las hibridaciones no enchufables. Como acostumbran las motorizaciones de Horse Powertrain, el objetivo de este propulsor es entregar un rendimiento de alto nivel pero, al mismo tiempo, garantizar un bajo consumo de combustible y unas emisiones reducidas.

Disminuir el consumo se logra con colectores de espacio con turbocompresores sobre ellos, mientras que la reducción de las emisiones se consigue situando las filas de cilindros a 90 grados, lo cual baja el centro de gravedad y perfecciona la posición de los catalizadores. Así, se mejora la eficiencia térmica.

Gran flexibilidad

No es la única cualidad que distingue el Horse W30. Es posible montarlo en posición horizontal o vertical. Esta flexibilidad es una de sus grandes virtudes, pues permite su incorporación a multitud de plataformas, algo básico para tener un mayor número de potenciales modelos que integren el Horse W30. Eso sí, aún no sabemos qué marcas podrían adquirirlo pero sí que habrá que esperar hasta 2028 para ver los primeros coches con este motor.

Este propulsor ofrece entre 476 a 544 CV de potencia. Por lo tanto, los modelos que lo sumarán a su mecánica serán deportivos o de alta gama que aspiren a una velocidad máxima en torno a los 200 km/h o más, y una aceleración de 0 a 100 que pueda descender de los cinco segundos. Por ahora, las marcas que integran propulsiones de Horse Powertrain son las que pertenecen al Grupo Renault, Nissan o Mitsubishi. Veremos si repiten con el Horse W30.