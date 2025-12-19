Volkswagen aún no nos deja abrir sus puertas, pero así podría ser el interior del nuevo Polo eléctrico

Con los anuncios recientes, el Volkswagen Polo eléctrico ha dado un paso más hacia el comienzo de su producción. Los datos técnicos fueron revelados y no solamente se confirmaron los vinculados a los niveles de potencia, las baterías, las autonomías y los tiempos de carga rápida. Aquellas dimensiones arrojadas durante la aparición del primer concepto fueron reafirmadas con el avanzado prototipo camuflado.

Entre medidas y mejoras anunciadas para el espacio de los pasajeros, lo que el fabricante nos ofrece es una primera aproximación al habitáculo del Volkswagen ID.Polo, pero en términos de comodidades. Dado que los alemanes aún no nos abren las puertas de su asequible compacto, la incertidumbre que resta derrumbar radica en cuál será el estilo del interior, que incluye, claro, el de las pantallas. Ahora bien, ¿estamos ante una incertidumbre absoluta? Para nada. A la espera de los adelantos oficiales, hay margen para especular sobre el esquema digital con que podrían encontrarse los clientes una vez lanzado el modelo.

Prototipo ID.2all Volkswagen ID Polo | Volkwagen

Si tenemos en cuenta lo exhibido en el concept car presentado mundialmente casi tres años atrás, y dado que el Polo eléctrico de serie entrará a los concesionarios respetando los valores generales de aquel apuesto compacto azul, debiéramos encontrarnos con los peculiares ajustes con los que tanto el cuadro de instrumentos como el sistema multimedia del por entonces ID.2all llamaron la atención. Y aquí es cuando los nostálgicos de los clásicos más icónicos de la marca toman nota.

De lo eléctrico se encargan sus baterías; de lo retro, sus pantallas personalizables

En materia de propulsión, lo del Polo eléctrico es una apuesta a la movilidad del futuro sostenible, pero habrán notado, al ver las dos imágenes que acompañan a estas líneas, que sus pantallas, de confirmarse estas opciones, son una declaración de principios al pasado. ¿El propósito? No olvidar a los que hicieron historia. Y cuando hablo de no olvidar, me refiero a llevarlos, si el usuario así lo desease, presentes al frente de nuestra visual en todo momento.

Prototipo ID.2all Volkswagen ID Polo | Volkswagen

Lógicamente, el Volkswagen ID.Polo saldrá de fabrica con sus dos pantallas en su configuración estándar, pero el atractivo correría por cuenta de las personalizaciones retro. Esto se debe a que se espera que el compacto lleve a la producción las reinterpretaciones de los instrumentos y las consolas centrales del Escarabajo y el Volkswagen Golf de primera y segunda generación.

Optando por el modo Beetle, la pantalla del conductor –sería de 10,9 pulgadas– no solo traería del pasado al velocímetro, pues aquellas características ranuras que lo rodeaban en el clásico también mutarían en forma digital. De la misma manera se recuperaría la radio, aunque en este caso, claro, a través de la pantalla central de 12,9 pulgadas. Pantalla que, al seleccionar la configuración estilo Golf Mk1/Mk2, descubrirá la versión digitalizada de la casetera de aquellos primeros compactos. A diferencia del modo Volkswagen Sedán, este modo Golf aportará color y, en la interfaz de instrumentos, las gráficas de sus agujas, de su reloj entre ambas, de su odómetro y de un medidor para controlar el estado de carga de la batería eléctrica.