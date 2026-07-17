Este domingo, en CC: aprendemos a conducir un eléctrico con Ponle Freno y Cupra, conducimos el Leapmotor B05, probamos el renovado Jeep Avenger y nos subimos al Porsche 911 GT3 S/C

Este domingo, 19 de julio (Antena 3 - 09:45h) no te pierdas por nada del mundo, porque se viene un programa muy especial, el último antes de marcharnos de vacaciones, y trae un menú muy especial.

Empezaremos por la última creación de Porsche, que nunca deja de sorprendernos. El fabricante de Stuttgart llega con uno de los lanzamientos más esperados para este 2026: el 911 GT3 S/C.

El primer GT3 cabriolet. O lo que es lo mismo: un coche con tecnología de competición, matriculado para calle y con el que disfrutar a cielo abierto de más de 500 caballos.

Jeep Avenger | Centímetros Cúbicos

Será protagonista, también, otra marca mítica, la americana Jeep, que ha renovado el Avenger, especialmente en su estética. Ahora, la característica parrilla de siete ranuras se ve realzada por la retroiluminación LED. Le siguen un revestimiento integral del vehículo, faros integrados y las placas protectoras del mismo color.

Nuevos colores, acabados y alguna sorpresa más, que podremos ver en el programa de este domingo.

Además, hablaremos de coches eléctricos, que cada vez se ven más en nuetras calles y carreteras, con nuevas propuestas en las diferentes categorías y para todos los públicos.

Pero conducirlos tiene alguna diferencia con un coche de combustión… Esta semana, en Conduce Seguro con Ponle Freno vamos a ver algunas de ellas, de forma segura y eficiente, con el recién llegado Cupra Raval.

Ponle Freno al volante del Cupra Raval | Centímetros Cúbicos

Por último, probaremos un eléctrico chino que llega de la mano de Stellantis. Y es que Leapmotor no buscaba aterrizar en nuestro país sin más. El fabricante quiere entrar con fuerza y con productos asequibles y atractivos para conquistar directamente a un público joven.

Coches como el nuevo B05, motivo de nuestro reportaje y un compacto eléctrico que llega con vocación de best-seller.

Vuelve a ver los programas completos y cada reportaje de Centímetros Cúbicos en Atresplayer.