Conduce Seguro con Ponle Freno: sistema de aparcamiento inteligente con memoria

Estas situaciones que podemos ver en el vídeo pueden dañar la sensibilidad de los más cuidadosos aparcando:

1. Cuando tienes que sortear un obstáculo marcha atrás, como un remolque, la cosa se puede complicar. Hay gente que compite empujando coches, pero esa habilidad no la tiene cualquiera. Mejor dejarlo, aunque quizá éste no sea el sitio ideal.

2. A veces, un espacio se nos puede hacer pequeño de repente. Es aquí cuando llegan expresiones como: "pero si yo había metido el coche sin problema, como ahora el volante no me da"; "pues lo saco como sea"; "ups… vaya… eh… bueno… quién no se ha tocado un pelín al desaparcar".

3. Sabes cómo entras al coche, tienes claro donde quieres aparcarlo y cómo lo vas a hacer. Lo que no te asegura nadie es que el espacio sea ideal y que tengas garantizada la salida. Puede que de pronto te veas en una encerrona de la que solo puedes escapar por un sitio, el maletero.

Sistema de aparcamiento inteligente con memoria | Centímetros Cúbicos

Salir por el maletero no es una opción. Aparcar en un sitio seguro es lo correcto y mantener a salvo la carrocería del coche evita que nos suban la cuota del seguro. Los partes por siniestro aparcando son una de las causas principales de las subidas. Hay coches, como el Cupra Born, que aparcan solos, evitan roces y memorizan ese sitio donde aparcamos todos los días gracias a un sistema de cámaras con visión 360º. Y además tiene una memoria que aprende maniobras de aparcamiento autónomo.

En Conduce Seguro con Ponle Freno, probamos el sistema de aparcamiento inteligente con memoria, que contribuye a hacer más segura la maniobra de aparcar. Para acceder a este asistente lo hacemos a través del sistema de infoentretenimiento. Una vez que estamos en el menú de Park Assist con función memoria, podemos añadir, seleccionar o borrar un hueco de aparcamiento habitual para nosotros.

Se pueden memorizar hasta cinco sitios habituales y asignarles un nombre a cada uno. Para memorizar el recorrido hasta el lugar elegido, el asistente utiliza la cámara frontal. Con ella detecta el trayecto y el aparcamiento. Una vez que lo tenemos memorizado, cuando estamos cerca, el sistema nos pregunta y si pulsamos iniciar, empieza la acción.

Sistema de aparcamiento inteligente con memoria | Centímetros Cúbicos

También nos puede guiar hasta el sitio de aparcamiento que elijamos a través del sistema de navegación. A una distancia de 50 metros ya podemos olvidarnos de maniobrar y dejar aparcar al coche, que toma el control de la dirección a una velocidad de 5 km/h, así hasta que el asistente nos indique el final de la maniobra. Eso siempre que las coordenadas del GPS estén disponibles y haya espacio para maniobrar. Así, podemos relajarnos al llegar a casa antes de bajar del coche.

Cuando estemos dentro, el sistema inteligente se encarga en todo momento de la gestión de acelerador, freno, dirección y volante, etc. Pero el conductor tiene que estar para supervisar el proceso. Existe también la opción de utilizarlo con el conductor fuera, con la app del móvil. En cualquier caso, recuerda: al aparcar la precaución siempre es importante.

La ley dice que el aparcamiento asistido ha de ser a una velocidad máxima de 5 km/h y el conductor, siempre, es el responsable. Con este asistente o sin él, al volante hay que mantener la atención hasta el final. Aparcar entre dos coches puede requerir de precisión para conservar la integridad de los vecinos de plaza. El momento de desaparcar también tiene que hacerse con suavidad, porque a veces los muros están muy cerca.