Si estás pensando en comprar un eléctrico barato, quizás deberías esperar: nueva batería para el Fiat Grande Panda que ofrece 80 kilómetros más de autonomía

Hay coches eléctricos que resultan muy atractivos por su precio, su diseño o su equipamiento, pero que terminan descartados por un motivo: la autonomía. No porque sean incapaces de cubrir los desplazamientos cotidianos, sino porque sus propietarios también quieren poder utilizarlos para viajar sin estar pendientes constantemente de encontrar un cargador.

El Fiat Grande Panda eléctrico es uno de esos automóviles que pueden cambiar bastante con una batería más grande. Hasta ahora ofrecía 320 kilómetros homologados, pero Fiat acaba de presentar una nueva versión capaz de alcanzar los 400 kilómetros. Y lo más interesante es que, al menos en su primer mercado europeo, el incremento de precio es relativamente pequeño.

Fiat Grande Panda | Fiat

Un 25% más de autonomía por 1.000 euros adicionales

La nueva variante del Grande Panda eléctrico incorpora una batería de 54 kWh, frente a los 44 kWh de la versión conocida hasta ahora. El motor no cambia y sigue entregando 113 CV, pero la autonomía homologada WLTP aumenta de 320 a 400 kilómetros.

Es decir, gana 80 kilómetros de alcance, una mejora del 25% que puede resultar especialmente útil para quienes utilizan el coche tanto en ciudad como fuera de ella.

Fiat ya ha abierto los pedidos en Países Bajos, donde la versión con batería de mayor capacidad cuesta desde 27.499 euros. La variante de 44 kWh parte de 26.499 euros, de modo que la diferencia es de solo 1.000 euros a igualdad de acabado de acceso.

En España todavía no se han confirmado ni el precio ni la fecha de llegada de esta nueva configuración. Por tanto, sería prematuro dar por hecho que aquí tendrá exactamente el mismo sobreprecio.

Sin embargo, si Fiat mantuviese una diferencia semejante, la batería de mayor capacidad podría convertirse en una de las opciones más interesantes de toda la gama.

Fiat Grande Panda | Fiat

Lo que cambia realmente al viajar con el Grande Panda

Es importante recordar que los 400 kilómetros corresponden a una homologación y no representan necesariamente la distancia que se puede recorrer por autopista con una sola carga.

A velocidades sostenidas de 120 km/h, con temperaturas bajas o utilizando la climatización, el consumo aumenta. Por eso, un conductor que viaje habitualmente debería calcular sus recorridos con cierto margen.

La versión de 54 kWh no elimina la necesidad de planificar los viajes largos, pero sí permite disponer de más energía antes de detenerse a cargar.

Para quienes recorren principalmente 20 ó 30 kilómetros al día y tienen un punto de carga doméstico, la batería de 44 kWh seguirá siendo suficiente en muchos casos. La decisión cambia cuando el vehículo debe utilizarse también para desplazamientos frecuentes de varios cientos de kilómetros.

En nuestra prueba del Fiat Grande Panda eléctrico ya comprobamos que su diseño práctico y su aprovechamiento del espacio estaban entre sus principales cualidades.

Fiat Grande Panda | Fiat

Más autonomía, pero desaparece uno de sus inventos más originales

La nueva gama neerlandesa incorpora otra modificación que no pasa desapercibida. Fiat elimina de esa oferta el peculiar cable de carga integrado en el frontal del vehículo, una solución que permitía desplegarlo sin necesidad de sacarlo del maletero.

Precisamente, este invento fue una de las características que más nos llamaron la atención cuando explicamos por qué el Grande Panda incorporaba un cable de carga tan diferente.

En su lugar, las nuevas configuraciones neerlandesas disponen de un cargador embarcado de 11 kW y un cable independiente. Esta potencia resulta especialmente útil cuando se conecta el vehículo a instalaciones trifásicas compatibles.

De momento, no está confirmado si Fiat aplicará exactamente la misma reorganización de equipamiento al mercado español.

Por tanto, quien esté pensando en comprar ahora un Grande Panda eléctrico debería preguntar en el concesionario por la futura batería de 54 kWh y por la configuración de carga que tendrá en España. Si la compra no es urgente, esperar podría abrir la puerta a una versión mucho más polivalente.