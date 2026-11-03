Lo nuevo de Lexus irrumpe con muchas nuevas tecnologías y una curiosidad, las llantas más caras restan kilómetros de autonomía

Cuando compras un coche nuevo, lo habitual es pensar que cuanto más dinero gastes en una versión superior, mejor será el producto que te llevas. Más equipamiento, mejores materiales o una apariencia más atractiva. Sin embargo, en los coches eléctricos hay decisiones que pueden tener el efecto contrario al que esperabas. Y el Lexus RZ es uno de los mejores ejemplos.

La marca japonesa acaba de presentar la gama 2027 de su SUV eléctrico, con precios desde 52.000 euros. Pero lo verdaderamente curioso está en sus dos versiones de acceso: una es más barata y puede recorrer hasta 561 kilómetros, mientras que la otra cuesta 900 euros adicionales y tiene una autonomía homologada inferior. ¿El motivo? Principalmente, sus llantas.

Lexus RZ 2027 | Lexus

Una diferencia de 900 euros que también afecta a la autonomía

El nuevo Lexus RZ 350e Premium Efficiency es la versión más asequible de la gama, con un precio de 52.000 euros. Cuenta con tracción delantera, 224 CV y unas llantas de 18 pulgadas que permiten aprovechar mejor la energía de su batería.

Gracias a esta configuración, Lexus anuncia hasta 561 kilómetros de autonomía en ciclo combinado WLTP. Es la cifra más elevada de toda la gama RZ 2027.

Por encima encontramos el RZ 350e Premium, que cuesta 52.900 euros y utiliza llantas mecanizadas de 20 pulgadas. Su aspecto resulta más deportivo, pero la marca anuncia una autonomía de algo más de 510 kilómetros.

No estamos hablando de dos motores diferentes, ni de una batería sustancialmente mayor en una de las versiones. La diferencia está relacionada con la configuración de las ruedas y su influencia sobre la eficiencia del vehículo.

Una llanta de mayor diámetro puede implicar más peso, neumáticos más anchos y una resistencia a la rodadura diferente. Todo ello influye en la energía necesaria para mover el automóvil. Eso sí, Lexus no proporciona en esta comunicación una cifra exacta de pérdida atribuible exclusivamente a las llantas.

Lexus RZ 2027 | Lexus

La versión más barata tampoco tiene por qué ser la peor equipada

Quizás lo más interesante es que elegir el RZ más eficiente no obliga a renunciar a buena parte de las comodidades de un SUV premium.

El acabado Premium incorpora tapicería de piel sintética, asientos delanteros calefactados y con regulación eléctrica, calefacción radiante, sistema multimedia de 14 pulgadas con navegación integrada y una cámara panorámica de 360 grados.

Tampoco faltan el acceso y arranque sin llave, el portón trasero eléctrico o los faros Bi-LED. Por tanto, la elección entre las dos configuraciones tiene mucho más que ver con la estética de las ruedas y la autonomía que con renunciar a un vehículo cómodo y tecnológico.

Eso no significa que los 561 kilómetros homologados puedan recorrerse siempre. En autopista, con bajas temperaturas o utilizando intensivamente la climatización, la autonomía real será diferente. De hecho, en nuestra prueba del Lexus RZ ya analizamos cómo había mejorado este modelo en eficiencia, autonomía y tecnología.

Lexus RZ 2027 | Lexus

¿Y si quieres más potencia o el revolucionario volante de Lexus?

La nueva gama también incluye el RZ 350e Executive, desde 55.900 euros, y el RZ 500e Executive, que incorpora tracción total y parte de 61.900 euros.

Las versiones Luxury y F Sport alcanzan los 70.900 euros. En estos niveles también aparece una de las tecnologías más singulares de Lexus: la dirección electrónica Steer-by-Wire, que elimina la conexión mecánica convencional entre el volante y las ruedas. Está disponible opcionalmente en el Luxury y de serie en el F Sport.

Pero para quien busca principalmente un eléctrico confortable, bien equipado y capaz de realizar desplazamientos largos, el RZ Premium Efficiency presenta argumentos difíciles de ignorar.

Porque, en ocasiones, elegir unas llantas menos espectaculares puede ser la decisión más inteligente al comprar un coche eléctrico.