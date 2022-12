Los coches que más se venden en España son los que, en 2023, no podrán entrar a todas estas ciudades

Los datos proporcionados por Faconauto y Ganvam desvelan cómo es el coche de segunda mano más vendido en España: vehículos de más de 15 años impulsados por motores diésel. Una definición que choca de frente con una de las novedades que entra en vigor en 2023: las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), áreas donde los modelos más contaminantes estarán vetados. Los coches más vendidos de España podrían ver cómo les prohíben entrar, circular y aparcar en hasta 149 ciudades.

Analicemos las dos partes de esta ecuación. El 1 de enero de 2023, dentro de un par de días, se activarán las ZBE de las localidades españolas con más de 50.000 habitantes y las de aquellas con más de 20.000 habitantes, que tenga informes de calidad del aire negativos. Hablamos de 149 ciudades: algunas han hecho los deberes, otras a medias y las hay que no llegarán a tiempo.

Coches circulando por la ciudad | Pixabay

Coches sin etiqueta y con el distintivo B

La teoría establece que los vehículos más contaminantes no podrán acceder, circular y aparcar por estas zonas: hablamos, efectivamente, de los coches que no tienen etiqueta ambiental, el sistema elegido para hacer el cribado. Los modelos incluidos en la categoría A son los vehículos de gasolina matriculados antes de 2001 y los diésel matriculados antes de 2006. Sí, entrarían dentro de la definición de los más vendidos.

Las restricciones para el resto dependerán de las ordenanzas de cada ayuntamiento: ellas dictaminarán las limitaciones para los coches con el distintivo B (gasolina matriculados entre el 1 de enero de 2001 y el 1 de enero de 2006 y los diésel que fueron matriculados entre el 1 de enero de 2006 y el 1 de septiembre de 2015), para los C (gasolina matriculados desde 2006 y los diésel matriculados a partir de 2014, que cumplen la norma Euro 6) y para los Eco (híbridos, microhíbridos y vehículos impulsados por gas).

Si hacemos la cuenta, además de estar englobados en la categoría A, donde no les corresponde etiqueta alguna, los coches diésel de más de quince años podrían estar, también, en el grupo del distintivo B. En el primer caso (A) todo apunta a que contarán con todo tipo de prohibiciones (como ocurre, por ejemplo, en Madrid), pero en el segundo (B) no significa que no puedan entrar, circular y aparcar: estas limitaciones dependerán de las normas de cada ayuntamiento… aunque, indudablemente, están en el punto de mira.

Coches en la ciudad | Coches en la ciudad

Cómo son los modelos más vendidos en España

Los datos de Faconauto y Ganvam desvelan que, hasta noviembre, se han vendido 1.692.953 vehículos de segunda mano. Analizando esta información es sencillo reconocer el patrón que más se repite: un vehículo de más de 15 años impulsado por un motor diésel.

Filtrando por la edad, efectivamente, el 38,5% de las ventas están protagonizadas por vehículos que tienen más de quince años de edad. Si nos fijamos en el tipo de motor, los modelos más vendidos son los diésel: aunque han bajado un 8,4% en lo que va de año, hasta noviembre representaban el 57,7% de las ventas. Y los de gasolina, por su parte, suponen un 36,77% (a pesar de caer un 3,6%).