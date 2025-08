Coches que cambiaron el mundo y nadie recuerda (ni tú)

Momento de mirar atrás, de poner el foco en modelos que fueron clave en la historia, que marcaron un quiebre en determinados aspectos y que no necesitaron de salir en los rankings de ventas para hacerlo. Te propongo tres coches fundamentales, pero que, al mismo tiempo, han caído en el olvido.

La reputación le precede a Toyota cuando se trata de coches deportivos. A las puertas estamos de la quinta generación del Supra. ¿Pero te has preguntado cuál fue el que lo comenzó todo? No, el 2000GT no fue, aunque, por ser considerado de los más bonitos entre los deportivos japoneses, habría significado justicia poética. El fundacional fue el Toyota Sports 800.

Con cuatro años en la producción en serie, lejos estuvo de ser un éxito en las concesionarias y no alcanzó a ser competencia para el rival por el cual el fabricante lo había desarrollado –el Honda S600– pero sus 3.131 unidades dejaron constancia de sus intenciones de coche ligero y un desempeño en circuito que, con una velocidad máxima de 154 km/h, compensó su demanda inocua. Ante todo, fue el primer deportivo en la historia de Toyota.

Audi 50 | Audi

Audi y Lamborghini: La democratización del compacto y la gran rivalidad italiana

¿Cómo no incluir en esta selección al Audi 50, todo un pionero de los compactos premium alemanes. Un coche que marcó el ingreso de Audi a este segmento, al ofrecer una opción de acceso para complementar con los Audi 100 y Audi 80. Sin embargo, su aporte clave estuvo dirigido a los objetivos del Grupo Volkswagen de esa época: lanzar un modelo más accesibles. El Volkswagen Polo, basado en el Audi 50, fue la respuesta.

Si hay que explicar la importancia de este compacto alemán, el motor montado transversalmente era otra de las razones. De esa manera se obtenía como resultado un coche con longitud de sólo 3,49 metros, pero espacioso. Otro que estuvo cuatro años en el mercado. El 1978 fue su fin de ciclo para dejarle el lugar absoluto al Polo. El 50 no necesariamente fue un fracaso en las ventas, pero su importancia no estuvo ligada precisamente por ello. Más allá de haberse visto opacado por la llegada del Polo, otra explicación de su olvido radica en que en Audi no volvió a verse un modelo pequeño de segmentos inferiores hasta el estreno del Audi A2 1999.

Finalmente, otro deportivo, en este caso italiano. El Lamborghini 350 GT no es un coche desconocido, pero dada la llegada posterior del Miura, cuando hablamos de clásicos icónicos de la marca del toro, es el superdeportivo el que acapara toda la atención. El 350 GT cambió la historia del automóvil, porque fue el que convirtió a Lamborghini de fabricante de tractores a constructor de coches con el único objetivo de competirle a Ferrari. ¿Qué otros casos se te vienen a la mente?