5 coches que nunca llegaron al mercado, pero deberían haberlo hecho

El mundo del automóvil está lleno de “casi”. Coches que lo tenían todo para triunfar, pero que, por motivos oscuros (léase: dinero, marketing o puro miedo), nunca pasaron de la fase de concept. Algunos eran arriesgados, otros simplemente lógicos, y unos cuantos habrían sido iconos. En esta ocasión repasamos cinco de esos modelos que nos duelen. Y sí, todavía tenemos esperanzas locas de que algún día alguien recapacite.

Posiblemente, la industria del automóvil sea una de las más potentes del mundo, una de las más innovadoras y una con las mayores capacidades de reacción de todas, y eso, que hablamos de productos con ciclos de vida de, al menos, seis o siete años, que requieren de otros cuatro años para su desarrollo. Además, para colmo, se permiten el lujo de desarrollar cosas que, muchas veces, nunca llegarán a comercializarse. Cosas que se hacen por puro vicio, para demostrar que pueden hacer cualquier cosa o como método de marketing.

De todas formas, sin importar mucho cuál sea el objetivo, hay creaciones que deberían haber llegado a producción, como los que podrás ver a continuación; coches que no pasaron del salón, del showroom. ¿Por qué? Los motivos son muchos, pero el resultado, si te gustan los coches, suele ser siempre el mismo: desilusión.

Volkswagen Polo GTI Cabrio Concept (2012)

Volkswagen Polo GTI Cabrio Concept | Volkswagen

Una idea sencilla: toma un Polo GTI, quítale el techo y añade más carácter. Resultado: un compacto cabrio con pinta de saber divertirse y sin complejos. Pero claro, en Volkswagen vieron que ya tenían el Golf Cabrio y el Beetle Cabrio, y pensaron que tres descapotables eran demasiada alegría.

¿El problema? Que este era justo el más apetecible de todos. Pequeño, gamberro, con 180 CV y un diseño que funcionaba. Un coche de verano con ganas de ir a fuego. Pero nada, se quedó en concept. Y nosotros, a la sombra.

Peugeot RCZ R Cabrio –cancelado antes de nacer–

Peugeot RCZ descapotable | Generada por inteligencia artificial (IA)

El RCZ era un coupé precioso. El RCZ R, una versión seria con 270 CV y chasis afinado. Y justo cuando empezaba a consolidarse como el coche más pasional de Peugeot en años, alguien pensó: ¿y si lo hacemos cabrio?

Pues sí. Hubo dibujos, rumores y ganas. Pero nunca se concretó. Tal vez pensaron que era demasiado bueno para ser verdad. O demasiado caro para un Peugeot. Una pena, porque habría sido el cabrio anticomplejos por excelencia.

Audi Nanuk Quattro Concept (2013)

Audi Nanuk Concept | Audi

Este fue un “¿pero esto va en serio?” de manual. Un superdeportivo con estética de SUV, motor V10 TDI central y tracción quattro. Era como si un Lamborghini, un Audi R8 y un Dakariano empedernido se hubieran ido de copas.

No tenía mucho sentido práctico, pero no hacía falta. Era bruto, exótico y lo suficientemente loco como para que quisiéramos verlo por la calle. Pero claro, no pasó. Probablemente por eso mismo.

BMW Serie 1 tii Concept (2007)

BMW Serie 1 tii Concept | BMW

Antes de que el Serie 1 se rindiera a la tracción delantera y a la vida gris, hubo un momento en que BMW coqueteó con lo retro-deportivo. Este tii Concept era un homenaje al mítico 2002 turbo, con estética agresiva, interiores con Alcantara y promesas de ligereza y purismo.

Parecía un M barato. Parecía una declaración de intenciones. Pero se quedó en un quiero y no puedo. ¿La explicación? Mejor no sacar un coche que eclipse a los grandes. Y así fue.

Lancia Fulvia Concept (2003)

Lancia Fulvia Concept | Lancia

Este sí que duele. Un concept que parecía listo para producción, con un diseño fiel al original, proporciones perfectas y ese toque italiano que convierte en oro cualquier cosa… cuando hay ganas.

Pero claro, Lancia estaba ya de capa caída. Y lo que podía haber sido el renacer de la marca se convirtió en otro concepto más para calentar stands. Nunca llegó a las calles. Ni a producción. Ni a nada. Solo a nuestros corazones.

Epílogo: lloramos pero con estilo

Todos estos coches tenían sentido. O al menos, el suficiente como para haber hecho del mundo un lugar más interesante. Pero no, se quedaron en maquetas, renders o ideas frustradas. La buena noticia es que aún los recordamos. La mala… que no puedes comprarlos. Aunque si alguna marca se anima, prometemos estar en primera fila.

Podríamos seguir: Citroën GT, Mazda Furai, Alfa Romeo 2uettottanta… Pero mejor dejamos aquí antes de que alguien llore sobre el teclado –o la pantalla del móvil–...