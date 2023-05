Celebramos los 60 años de historia de Lamborghini

Con el permiso de Ferrari y Porsche, si hay una marca de coches con la deportividad por bandera esa es Lamborghini. La firma italiana lleva seis décadas fabricando máquinas diseñadas para la velocidad con potencias que han llegado a ser estratosféricas, 'herradas' con el logo del toro como símbolo de fuerza y poderío.

Ferrucio Lamborghini presentó en 1963 su primer modelo, el 350 GTV, un biplaza coupé con motor V12. Pero el éxito llegaría con el lanzamiento del Miura en 1966. Presentado al público en el ’66, este biplaza contaba con importantes novedades. Una de las más importantes era el diseño de su motor V12 y su disposición: detrás del habitáculo y de manera transversal.

lamborghini-miura-sv-restaurado-2016- | Centímetros Cúbicos

La primera versión tenía 370 caballos, un auténtico misil para su época. Fue un éxito entre los ricos y famosos de entonces Y dejó anécdotas como cuando le preguntaron a Frank Sinatra sobre su Miura y respondió: “Uno conduce un Ferrari cuando quiere ser alguien y conduce un Lamborghini cuando ya es alguien.”

Era la época dorada de Lamborghini. El Miura se vendía a buen ritmo y por fin le plantaba cara a Ferrari, por lo menos en la calle. Llegaron nuevos modelos como el Espada, el Islero o el Jarama.

Ferrucio vendió su negocio de tractores para dedicarse exclusivamente a los deportivos, su pasión. Estiró la vida del Miura hasta bien entrados los años ’70.

Lamborghini Urraco | Centímetros Cúbicos

Y entonces llegó el Countach. El nuevo deportivo estrella de la marca tenía un motor V12, derivado del que usaba el Miura, y rendía 375 caballos en su primera versión. El diseño era afilado, anguloso, plano, ancho y bajito. Supuso una ruptura total con los modelos anteriores. Y este fue el primero con las puertas de tijera. La idea surgió porque era muy ancho y al aparcar no quedaba espacio..

En esta época llegó también uno de los modelos más 'extravagantes' de la marca. Lo que comenzó como un proyecto para el ejército estadounidense, terminó siento el primer todoterreno de Lamborghini: el LM002, con el mismo motor V12 que usaba el Countach. En realidad, no fue un éxito comercial. Como curiosidad, la carrocería de este coche se montaba en una fábrica en Ormáztegui, un pequeño pueblo en el País Vasco.

Lamborghini Countach | Centímetros Cúbicos

Las ventas de estos nuevos modelos no alcanzaron el éxito anterior y esto hizo que las cuentas dejaran de cuadrar. La marca pasó por varias manos y llegó a declararse en banca rota hasta que apareció Chrysler.

Y compró la empresa. Esto fue a finales de los años ’80. En ese momento, el Countach era el único modelo de su catálogo y ya le pesaban los años.

Así que tuvieron que ponerse las pilas para diseñar un nuevo deportivo. Acabábamos de entrar en los ’90 y apareció el Diablo. Sustituto del Countach, también con un motor V12 que entregaba cerca de 500 caballos y llegó a superar los 600 en su versión más potente.

lamborghini-diablo-sv-venta-0216-05 | Centímetros Cúbicos

Y todo esto sin ayudas a la conducción, que los primeros no tenían ni ABS. Este modelo estuvo a la venta hasta 2001. Para ese año, el grupo Volkswagen había comprado la marca y tenía listo un nuevo modelo: el Murciélago. El primero de la era Volkswagen. Conservaba el motor V12 en posición central y aparecieron en escena novedades como la tracción a las cuatro ruedas o el cambio secuencial. Además de la afición por hacer ediciones especiales por cualquier motivo.

La marca funcionaba de nuevo. El Murciélago, en todas sus versiones y variantes, supuso un éxito parecido al del Miura. Eso facilitó que llegaran nuevos modelos, como el Gallardo, este con motor V10. Luego llegó la nueva generación de deportivos, con el recién presentado Revuelto y el Huracán. Además de las incontables ediciones especiales, limitadas, one-offs… que han seguido apareciendo con los años.

Lamborghini Huracan | Lamborghini

Hoy en día, la marca vende tres modelos: dos deportivos y un SUV. De los más de 8.000 coches que vendió en 2022, más de 5.000 fueron Urus. Igual todavía no han conseguido hacer realidad el deseo de Ferrucio de fabricar el mejor deportivo. Pero el éxito que tiene la marca no hay quién se lo quite.